Cestování s dětmi: kde potomkům vyřídíte cestovní pas a co k tomu potřebujete?

Kde můžete o pas zažádat?

Jak vyřídit pas pro dítě? Cestovní pas budou vaše děti potřebovat pokaždé, když se rozhodnete vycestovat mimo schengenský prostor. O tento doklad musí zažádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud se pohybujete v hlavním městě, můžete také zajít na úřad městské části Prahy 1 až 22.

Co je potřeba k vyřízení pasu pro dítě?

Rodný list dítěte,

občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce.

Myslete také na to, že s sebou na úřad musíte dovést také děti, kterým chcete nový dětský cestovní pas nechat vystavit. Pracovníci totiž musí pořídit jejich aktuální fotografii a pokud jsou starší než 12 let, sejmou také jejich otisky prstů.

Za cestovní pas pro děti do 15 let se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zaplatíte 100 korun. Zákonná lhůta pro vydání cestovního pasu pro dítě je přitom 30 dnů, úřady to ovšem mnohdy stihnou i rychleji. Vyhotovený dětský pas za potomka opět musí převzít jeho zákonný zástupce.

Cestujete narychlo? Požádejte o rychlopas

Potřebujete odjet do zahraničí ze dne na den nebo jste na cestovní doklad pro dítě před dovolenou jednoduše zapomněli? Když vás tlačí čas, řešením může být tzv. rychlopas neboli cestovní pas pro dítě na počkání. Ten si můžete na Ministerstvu vnitra vyzvednout buď po pěti pracovních dnech, kdy za něj zaplatíte 1000 korun, nebo do 24 hodin. Vystavení pasu pro děti na počkání vás ale přijde na 2000 korun.

NÁŠ TIP: I dítě mladší 15 let může mít občanku. Kde a jak o ni zažádat?

Pokud dítě nijak výrazně nezmění vzhled, svůj cestovní pas může využívat dokonce až pět let. Rodiče, kteří s dětmi hodně cestují, ovšem většinou nechtějí riskovat, že budou mít kvůli jedné starší fotografii nějaké problémy. Jelikož se nejedná o nijak drahou záležitost, svým dětem pro jistotu pořizují každý rok doklady nové. To platí hlavně v případě, že lidé nechávají vystavit cestovní pas pro miminko, které rychle roste a zároveň se rok od roku výrazně mění.

Někdy stačí občanský průkaz

V současné době mohou občanský průkaz vlastnit i děti mladší 15 let. Pokud ho následně budete chtít použít jako cestovní doklad pro svého potomka, platí zde stejná pravidla jako při cestování na občanku u dospělých. Pořízení občanského průkazu pro dítě mladší 15 let vás vyjde na 100 korun a obdržíte ho nejpozději do 30 dnů.

Pokud se nechystáte daleko, dětská občanka se vám určitě vyplatí. S dítětem můžete na občanský průkaz navštívit země Evropské unie, ale také několik dalších států, na které se vztahuje speciální výjimka. Jedná se například o tyto země:

Norsko

Island

Švýcarsko

Albánie

Srbsko

Bosna a Hercegovina

Černá hora

Severní Makedonie

Souhlas s vycestováním

Pokud ratolest necestuje s rodiči, ale na dovolenou k moři ho bere třeba babička, cestovní pas dítěte v některých případech nemusí stačit. Problematické může být i cestování s rodičem, který má jiné příjmení než dítě či s rodinou někoho z blízkých přátel. Proto je dobré s sebou vzít také tzv. souhlas s vycestováním.

Kdy je nutné souhlas dítěti vyřídit? Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje, aby ho dítě mělo s sebou v případě delších cest, především pokud se chystá mimo Evropskou unii. Navíc většinou nestačí česká varianta, proto je vhodné nechat tento souhlas vyhotovit v několika jazycích. V dokumentu by měly být uvedeny osobní údaje rodiče, dítěte a osoby, se kterou potomek cestuje, dále také místo pobytu a délka jeho trvání.

Jak dlouho platí dětský cestovní pas?

