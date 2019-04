Do zahraničí se můžete klidně vydat i s novorozencem. Ale zatímco dříve stačilo, když bylo dítě uvedeno v cestovním pase rodiče, od roku 2012 musí mít svůj vlastní doklad. Tím nemusí být nutně cestovní pas, zákonní zástupci mohou zažádat i o Občanský průkaz, a to i přesto, že jejich potomek ještě nedovršil 15 let.

Pro dítě v tomto případě platí podobná pravidla jako pro občany starší 15 let. S občanským průkazem bude moci cestovat do všech států Evropské unie, ale také například do Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Černé hory nebo na Island.

Pozor však na změnu vzhledu. Malé dítě se mění rychleji než patnáctiletý jedinec. Pokud tedy cestujete pravidelně, je vhodné doklad měnit každý rok. V případě, že byste po cestě do zahraničí narazili na opravdu poctivého úředníka, mohli byste mít se starou fotografií problémy.

NAŠE PORADNA:

Rozdíl oproti „běžné občance“ je také v době platnosti. Doklad určený pro malé děti je totiž platný jen po dobu 5 let, průkaz pro starší 15 let dvakrát déle. Liší se rovněž jejich cena. Zatímco vystavení občanského průkazu pro patnáctileté dítě je bez poplatku, pokud o něj zažádají rodiče mladšího potomka, zaplatí na úřadě 50 korun. Tedy alespoň za klasické zhotovení, které trvá maximálně třicet dní od podání žádosti.

Jestliže budou chtít doklad vydat ve lhůtě 5 pracovních dnů, vyjde je na 300 korun. V případě, že by jej chtěli zhotovit do jednoho dne od podání žádosti, stála by je občanka 500 korun.

Průběh získání občanského průkazu

O vydání občanského průkazu můžete zažádat na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na úřadě kterékoli městské části v Praze. Na místě trvalého bydliště tedy nezáleží. Kromě zákonného zástupce může žádost za dítě do 15 let podat také:

Pěstoun

Osoba, které bylo dítě svěřeno do péče

Ředitel ústavu, který o dítě pečuje na základě soudního rozhodnutí

Na úřad musíte přijít i s dítětem, protože, jak už bylo naznačeno výše, bude třeba ho vyfotit. S sebou si nezapomeňte ani jeho rodný list a váš občanský průkaz. Obojí v originále. Pokud se chcete vyhnout čekání ve frontě, můžete se objednat i elektronicky. Dnes tuto možnost nabízí většina úřadů.

Průkazovou fotografii dítěte pořídí úředník přímo na přepážce. Zvláště u kojence se však může jednat o poměrně složitý proces. Dítě musí být zachyceno čelem a mít otevřené oči. Fotku si můžete nechat pořídit i předem u jiného fotografa. Ten ji pak odešle pomocí datové schránky Ministerstva vnitra přímo na úřad.

Za příplatek 100 korun si doklad můžete vyzvednout i na jiné pobočce. Pokud jste zažádali o vydání průkazu ve zkrácené lhůtě 24 hodin, budete si doklad muset vyzvednout osobně přímo na Ministerstvu vnitra.

