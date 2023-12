Ani Rusko, ani Saúdská Arábie. Největším světovým těžařem ropy jsou aktuálně Spojené státy americké, ceny paliv díky tomu klesly

Světová spotřeba ropy v poslední době stále roste, což by spolu s omezením její těžby ze strany OPEC+ mělo vést k vysokým cenám. To se ale nestalo, a zatímco ještě na začátku roku ropa atakovala hranici sta dolarů za barel, v současnosti je zhruba o pětinu nižší. Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je skutečnost, že Spojené státy americké výrazně posílily svoji těžbu, a to na dosud nebývalou úroveň.

Podle nejnovější zprávy společnosti S&P Global Commodity Insights americká těžba ropy ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku dosáhne rekordního množství 13,3 milionu barelů za den. Pokud se tyto údaje potvrdí, budou USA produkovat větší množství ropy než kterákoli země v historii.

Americkou produkci zajišťují především těžaři břidlicové ropy v Texasu a v Permské pánvi v Novém Mexiku. Díky neustále rostoucí těžbě už dokonce USA exportují stejné množství ropy, rafinovaných produktů a tekutého zemního plynu jako Saúdská Arábie nebo Rusko. „Je to připomínka, že Spojené státy jsou obdařeny obrovskými zásobami černého zlata. Náš průmysl by nikdy neměl být podceňován,“ řekl CNN Bob McNally, prezident společnosti Rapidan Energy Group.





Zvýšená produkce uspokojí i nárůst poptávky

Za prudkým nárůstem americké těžby stojí především nové technologie, které umožnily ropným společnostem zvýšit efektivitu. Jednotlivé firmy totiž postupně zavádějí inovativní způsoby, díky nimž z hloubi země dostanou stále větší množství ropy, a to bez dramatického zvýšení těžby. Velkou zásluhu mají rovněž nové vrtné techniky, které výrazně zjednodušily těžbu břidlicové ropy.

Síla současné americké produkce překvapila i mnohé odborníky. Analytici Goldman Sachs v neděli snížili předpokládaný růst ceny černého zlata na příští rok z 92 dolarů za barel na 81 dolarů, přičemž banka uvedla, že klíčovým důvodem je právě vysoká úroveň těžby v USA. Globální poptávka po ropě má sice v roce 2024 dosáhnout rekordu, ale podle projekcí S&P ji zvýšená americká produkce zvládne bez problémů uspokojit.

Situaci by navíc neměl nijak výrazně zhoršit ani současný konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Ceny energií sice tento týden mírně vzrostly kvůli tomu, že společnost BP pozastavila dodávky ropy přes Rudé moře, americká ropa se ale ještě ve středu odpoledne nadále obchodovala poblíž hranice 75 dolarů za barel. To je stále méně, než jaká byla její cena před teroristickým útokem Hamásu, který se odehrál 7. října.

Nespokojení jsou těžaři i aktivisté

I přes rekordní produkci ropy jsou někteří američtí těžaři se situací nespokojení a viní vládu prezidenta Joea Bidena ze špatné energetické politiky. „Tato administrativa bohužel pokračuje v prosazování politik navržených tak, aby omezila přístup k nové produkci, a to zejména na federálních územích a vodách. Svět bude ale i nadále vyžadovat více energie. Naléhavě tedy žádáme tvůrce politik, aby uznali roli, kterou může americká těžba ropy hrát jako stabilizační síla pro spotřebitele po celém světě,“ podotkl viceprezident Amerického ropného institutu Dustin Meyer.

Podle některých odborníků je každopádně tato kritika přehnaná. Třeba McNally uvedl, že američtí prezidenti nemohou těžbu ropy v USA příliš ovlivnit mimo situací, kdy by zavedli drastická nouzová opatření. Na rozdíl od zemí sdružených v OPEC+ je totiž produkce ropy ve Spojených státech z velké části určována volným trhem.

Když navíc ruská invaze na Ukrajinu vystřelila ceny inkriminované suroviny na dosud nevídanou úroveň, politika Bidenovy administrativy se do velké míry změnila. Původní snahy o ochranu klimatu vzaly rychle za své a prezident naopak naléhal na americké ropné společnosti, aby těžily co možná nejvíce.

Letos v březnu také Bílý dům schválil kontroverzní projekt těžby ropy ve městě Willow na Aljašce, který byl po desetiletí pozastaven právě kvůli ochraně přírody. Toto rozhodnutí si přitom vysloužilo silnou kritiku ze strany ekologických aktivistů. Každopádně se ale dá očekávat, že díky nově schváleným projektům a zavádění nových technologií zůstane těžba ropy v USA i nadále na mimořádně vysoké úrovni.