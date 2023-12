Místo sněhu bílý písek. Zájem o Vánoce v exotice stoupá, letos Češi míří do Spojených arabských emirátů, Dominikány i Egypta

Zasněžené střechy, z kterých sotva čouhá komín, děti hrající si na saních a viditelnost snížena o hustou nálož padajících sněhových vloček. Ačkoli jsou ,ladovské Vánoce‘ dle meteorologů spíše raritou, lidé je s nadějí každý rok vyhlížejí. Jenže kromě statistik jejich vysněnou představu bortí také globální oteplování. Koneckonců, loni teploty v některých částech republiky na Štědrý den vystoupaly až na 12 stupňů Celsia. A vzhledem k tomu, že sněhovou jistotou kolem Vánoc v posledních letech nejsou ani alpské destinace, stále více Čechů se představy bílých Vánoc vzdala a namísto toho se svátky rozhodla strávit v teple.

„Vánoční a silvestrovské dovolené u moře jsou obecně jedny z nejžádanějších termínů v roce,“ uvádí pro Euro.cz PR Manager cestovní kanceláře Blue Style Jakub Černý.

Zdá se, že prosincové sněhové nadílce klienti velkou šanci nedávají, zájezdy ve velkém totiž rezervují už při spuštění nabídky v rámci First minute. Některé pobyty ve vánočním termínu tak byly v Blue Style už koncem listopadu zcela vyprodané a oproti loňskému roku byl zájem o vánoční a silvestrovské pobytu o 75 procent větší.





Připravte si desítky tisíc

Rostoucí fenomén svátků v teple redakci potvrdila také tisková mluvčí největší cestovní agentury v České republice Invia.cz, která má zároveň v nabídce zájezdy od více než 250 cestovních kanceláří. Vánoce u moře bude prý letos slavit zhruba stejný počet klientů jako loni, jejich přibližný počet však společnost neuvedla.

„Jedná se o velice oblíbené termíny, proto klienti tyto termíny rezervují s velkým předstihem a v tuto chvíli doprodáváme poslední místa (vyjádření bylo poskytnuto koncem listopadu – pozn. red.),“ říká tisková mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.

Podle té nejoblíbenějším exotickým destinacím pro letošní zimní sezónu vévodí země s přímým spojem z Prahy, a sice Spojené arabské emiráty, Zanzibar a Dominikánská republika. Následují Maledivy, Thajsko, Mauricius nebo Kuba. „Díky přímým letům se zvyšuje zájem i o takové země, jako je Keňa, Srí Lanka, Omán nebo Madagaskar. Další přímý let míří i na Azorské ostrovy,“ dodává Jirušková s tím, že zákazníci nakupují i cenově dostupnější destinace, jako jsou třeba Tunisko, Turecko či Egypt, kde se v období svátků dají sehnat zájezdy do 20 tisíc korun za osobu.

Spojené arabské emiráty jsou aktuálně žádané také u cestovky Blue Style, jejíž klienti kromě tradičně oblíbené Dubaje míří třeba do emirátu Rás Al Chajma. Vyhledávaný je také již zmíněný Omán. „V neposlední řadě je pak nutné zmínit i celoročně prosluněné Kapverdy, kde na ostrově Sal můžete zažít pravou exotickou párty a oslavit tak třeba příchod nového roku,“ přibližuje Černý, podle kterého jsou stálicí mezi zimními dovolenými rovněž egyptské destinace, konkrétně třeba Hurghada či Marsa Alam.

A kolik Češi za Vánoce v teple vlastně utratí? Samozřejmě záleží na mnoha faktorech – rozhoduje třeba samotná cílová destinace, délka pobytu, kategorie hotelu či doba, ve kterou dotyčný zájezd zakoupil. Co do průměrné ceny ale zákazníci Invie za osobu zaplatí 29 tisíc v případě Spojených arabských emirátů, téměř 51 tisíc za předpokladu, že zamíří do Dominikánské republiky, a přes 47 tisíc za Zanzibar. Na více než 41 tisíc je pak vyjde třeba Kuba.