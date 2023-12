Do výběru umění promlouvá i psychologie, říká zakladatel instituce Art Lines Ondřej Škarka

Ondřej Škarka se přes 20 let věnoval své mediální agentuře, k umění měl ale vždy blízko. Už od dětství ho k tomu vedla matka, která byla výtvarnice a brala ho s sebou na nejrůznější výstavy. Později se při své práci v PR a reklamě často věnoval designu, který se podle něj uměním inspiruje, avšak má mnohem lepší finanční zázemí. Nezahálel každopádně ani v soukromém životě, a jakmile se osamostatnil a začal bydlet sám, vyzdobil si byt prvními obrazy, které ho po dalších několika letech dovedly až k současnému podnikání.

„Měl jsem prázdné zdi a chtěl jsem si na ně pověsit obrazy. První z nich – Boženu Němcovou od Jiřího Koláře – jsem dostal a pak jsem si koupil další obrazy, které se staly jedním z impulzů k mojí dnešní práci v byznysu s uměním. Stalo se to asi před 20 lety a šlo o sérii od Tomáše Svobody, tedy od současného autora, kterým se v Art Lines primárně věnujeme,“ říká pro Euro.cz Škarka.

Cesta k umění

Za start svého podnikání s uměním považuje Škarka rok 2015. Právě tehdy si totiž otevřel kancelář v Mánesu a začal pořádat akce v prostoru Art & Event Point Černá labuť. Brzy na to se začal naplno věnovat umělecké instituci Art Lines, jejímž největším projektem je Sculpture Line. Ten se zaměřuje na instalaci soch ve veřejném prostoru.

Instituce Art Lines však zastřešuje i mnoho dalších aktivit pokrývajících nejenom sochařství, nýbrž také malbu a uměleckou tvorbu ze skla. Podporuje začínající umělce, organizuje výstavy v Česku i zahraničí (letos v září například CZECH GLASS | FRAGILE v italských Benátkách – pozn. red.) a tvoří strategie uměleckých sbírek pro soukromé klienty, jejichž hodnota se pohybuje od několika set tisíc až po zhruba půl miliardy korun.





„Instalace a výstavy uměleckých soch ve městech pořádáme pod hlavičkou Sculpture Line nejen v České republice, ale po celém světě. Kromě Evropy se zapojili například sochaři z Argentiny, Chile, Brazílie, Vietnamu či Číny. Na úplném začátku jsme hledali partnery sami, ale v průběhu času projekt rostl a dnes nás mnoho zástupců měst osloví se zájmem o spolupráci jako první. Na velikosti přitom často nezáleží,“ popisuje Škarka a dodává, že výstavy zajišťují nejen v Praze, Plzni nebo Olomouci, ale třeba i v Ústí nad Orlicí, Vratislavicích či Dolních Břežanech nedaleko Prahy. Výhodou těchto menších obcí jsou podle něj přímočařejší schvalovací procesy. A zájemci o umění se najdou všude, stejně jako ti, u kterých výstavy vyvolávají spíše kontroverze.

Celkově vnímá Škarka umělecké instalace jako kultivaci veřejného prostoru, která může moderní společnosti výrazně pomoci. Vysvětluje to tím, že většina lidí dnes do galerií nechodí, a tak nedostane mnoho příležitostí se s uměním setkat. Navíc má projekt i další rovinu, a tou je podpora nastupující generace umělců, často teprve studentů.

Správa soukromých sbírek jako komplexní služba

Dalším typem byznysu je instituce Art Lines zaměřená mimo jiné na správu soukromých uměleckých sbírek. Častými klienty nejsou pouze dlouhodobí sběratelé s rozsáhlými sbírkami, ale i lidé, kteří s investicemi do umění začínají a chtějí si vybavit nový byt či dům. A zvyšující zájem o umění v širší veřejnosti se v poslední době promítá do dalších odvětví, například do spolupráce s architekty a developery.

„Jako příklad mohu uvést přístup developera, který majitelům nových luxusních domů věnoval jako dárek obrazy. Může se stát, že tyto obrazy budou mít časem vyšší hodnotu, takže s trochou nadsázky se na to budeme moci dívat tak, že k obrazům dostali nemovitost,“ usmívá se Škarka.

Ideální investice v nejisté době?

Investicím do umění se v současnosti věnují i lidé, které zajímá primárně zisk. Podle Škarky je to logické, protože v době, kdy klesá hodnota peněz, se alternativní investice zpravidla jeví jako nejlepší možnost. Sám se ale na umění nedokáže a ani nechce dívat jen z investičního hlediska. Nebere ho jako komoditu, proto si primárně nevybírá Kupku nebo Toyen, ale žijící a často i začínající autory, kteří si své jméno teprve budují.

„Do výběru umění se promítá psychologie i emoce, které díla v člověku vyvolají. Svým klientům pomáhám vybírat taková, která odráží jejich osobnost, preference, a zároveň zapadají do daného prostoru, ať už se jedná o domov, firemní kancelář, či reprezentativní prostory,“ vysvětluje Škarka s tím, že on a jeho experti dokážou zákazníkovi poskytnout odborné rady. To znamená, že sledují investiční trendy a umí eliminovat chyby už v okamžiku nákupu. Pokud chce někdo nakupovat umění čistě za účelem předvídatelného výdělku, běžně se stává, že si nakonec nevybere žádné a poohlédne se raději po jiných cestách.

Za pozitivní trend považuje Škarka skutečnost, že do umění investují čím dál mladší ročníky. Je tedy vidět, že i v dnešní digitální době mají lidé zájem o skutečné obrazy nebo jiné umělecké artefakty. A časem se spousta z nich vzdělává, aby se s uměním seznámila blíže, a také se více profiluje. Art Lines jim nepomáhá jen doplňovat chybějící obrazy, ale snaží se najít řešení na míru jejich vkusu i prostorovým a finančním možnostem.

„Jde o komplexní službu, která v první řadě sleduje preference klienta. A pokud již svoji sbírku buduje, zasazujeme naši spolupráci do jejího kontextu. Hledáme pro něj tedy to nejlepší a vše dokážeme zařídit v podstatě na klíč. A pokud nic vhodného nenajdeme, jsme limitováni rozpočtem nebo prostorem, rádi klientům zajistíme i obrazy a další umělecké objekty na zakázku,“ uzavírá Škarka.