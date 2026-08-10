AI transakce světového formátu. Slovenská firma Sudolabs získala amerického investora, který spravuje aktiva za 1,5 bilionu

Podle odhadů jde o jednu z největších oznámených transakcí v oblasti AI v historii Česka a Slovenska. Přesnou částku ani jedna ze stran sdělit nechce, dle informací, jež má redakce Euro.cz k dispozici, by se každopádně měla pohybovat v řádu vyšších desítek milionů dolarů – právě takovéto obchody totiž Eldridge běžně realizuje. Na akvizici se podíleli poradci ze společností jako Houlihan Lokey, EY, BCG, Reed Smith a Taylor Wessing.
Druhou polovinu společnosti si ponechali původní zakladatelé Jozef Petro, Jozef Maruščák, Ján Koscelanský, Pavol Madár a Jan Kokavec, kteří nadále zůstávají v jejím vedení. Nemění se ani sídlo firmy, své aktivity bude i v budoucnu řídit přímo ze Slovenska. Cílem nového investora je především pomoci Sudolabs s dalším růstem na americkém enterprise trhu, přispět k novým obchodním příležitostem a rozšířit prostor pro další rozvoj podnikových AI řešení.
Od startupů k velkým korporacím
Na zahraniční klientelu se v Sudolabs orientovali již od svého začátku v 2019. Dnes z těchto trhů pochází přes 90 procent tržeb, přičemž naprostá většina z toho je generována právě v USA. Celkově pak firma působí ve více než deseti zemích a spolupracuje s padesátkou klientů.
Tým Sudolabs čítá okolo 70 softwarových inženýrů a místo jednoduchých chatbotů se zaměřuje na vývoj komplexních agentních AI systémů schopných pracovat na zadaných úkolech nepřetržitě celé dny. To umožňuje řešit problémy, jež byly dosud považovány za neřešitelné či extrémně nákladné. Patří mezi ně migrace rozsáhlých enterprise systémů v řádu měsíců namísto let, analýza milionů nestrukturovaných dokumentů či kombinatorické optimalizační úlohy ve výrobě. Jejich součástí jsou i vlastní modely strojového učení na míru.
Jak již bylo zmíněno, firma jako taková vznikla na Slovensku. Nutno nicméně dodat, že asi pětina jejího týmu působí v Česku, kde plánuje nabírat další talenty. Sudolabs zde spolupracuje například se startupy Supernova nebo E2B i s předními tuzemskými investičními fondy.
Když už samotný model nestačí
Dle šéfa Sudolabs Petra prochází celý trh s AI v současnosti velmi turbulentním obdobím, kdy disponovat samotnými modely už nestačí. Rozhodující jsou služby, které firmám pomáhají AI efektivně nasadit a proměnit ji v úspory a vyšší produktivitu. Svědčí o tom i transakce gigantů OpenAI a Anthropic, podporované megafondy jako TPG, Blackstone či Goldman Sachs.
První jmenovaná společnost takto nedávno akvírovala startup Tomoro se zhruba 150 vývojáři zaměřenými na nasazování AI ve firmách. Anthropic krátce na to zase koupil firmu Fractional AI s jen nepatrně menším vývojářským týmem. Eldridge nicméně staví na zcela opačném principu – buduje nezávislého globálního hráče, který není vázán na jediného poskytovatele modelů.
Firmu založili v roce 2015 Todd l. Boehly, Tony Minella a Duncan Bagshaw, přičemž od té doby investuje z vlastních zdrojů do podniků z oblasti správy aktiv, kritických nerostných surovin, kultury a médií, obrany a bezpečnosti, infrastruktury a pojišťovnictví. Zároveň spravuje aktiva za více než 75 miliard dolarů (téměř 1,6 bilionu korun) a v jejím portfoliu figurují například filmové studio A24, hotelová skupina Aman Group, kosmická společnost Isar Aerospace, fotbalový klub Chelsea či baseballový klub Los Angeles Dodgers.
Vstup takového investora do slovenské firmy potvrzuje rostoucí hodnotu lokálního know-how v oblasti umělé inteligence i zájem globálních investorů o společnosti, jež dokážou AI technologie úspěšně nasazovat ve velkých organizacích. „Sudolabs vybudoval diferencovanou platformu, která organizacím pomáhá spolehlivě zavádět AI ve velkém rozsahu a dosahovat jejich konkrétních cílů. Věříme, že hodnota těchto schopností i nadále poroste, a těšíme se, že budeme moci podporovat Sudolabs napříč naším porfoliem i mimo něj,“ dodal šéf Eldridge Boehly.