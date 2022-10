Dostal Čecha do Chelsea a Dúbravku do Manchesteru United. Provize odpovídá jednomu měsíčnímu platu, říká agent Zíka z Global Sports

Ve světě sportu je to především o brankách, bodech a vteřinách. Ale také o dolarech, librách a korunách. Potvrdit to může například Pavel Zíka, jeden ze zdejších top hráčských agentů, který byl u toho, když v roce 2004 přestupoval dvaadvacetiletý Petr Čech z francouzského klubu Stade Rennes do londýnské Chelsea nebo když se pro změnu letos v srpnu slovenský gólman Martin Dúbravka dohodl na angažmá v Divadle snů a začal hájit barvy Manchesteru United.

Oba tyto transfery dělí bezmála dvě dekády. Během nich se odvětví, v němž úspěšně podniká, změnilo téměř k nepoznání. A jak sám Zíka říká, spíše k horšímu – kvalita musela ustoupit kvantitě.

„Být hráčským agentem bylo v mých začátcích vskutku prestižním povoláním. Šlo o jakýsi exkluzivní ,klub‘ profesionálů, kteří museli projít řadou kritérií, aby jim byla licence udělena. Tehdy nás bylo po celém světě zhruba sto,“ vzpomíná šéf Global Sports s nostalgií. Dnes se dle jeho názoru množství agentů počítá v řádu desetitisíců. Jinými slovy, konkurence je obrovská a o to komplikovanější může pro hráče být se v jejich nabídce vyznat a zvolit toho správného.

Zíkovu agenturu, jež na trhu působí od roku 2015, si vybralo třiaosmdesát fotbalistů všech věkových kategorií působících po celém kontinentu. Za svoji dosavadní historii pak Global Sports zrealizoval téměř 250 přestupů. Zdaleka tím nejznámějším z nich je však právě srpnový transfer Dúbravky na Old Trafford. Co všechno se dělo na jeho pozadí?

„Martinův přestup se začal domlouvat začátkem léta. Právě tehdy do Newcastlu United přestoupil anglický reprezentační brankář Nick Pope,“ prozrazuje vystudovaný ekonom. „Martinovi i nám bylo jasné, že je třeba začít pracovat na dalších alternativách. Oslovili jsme přední kluby nejen v Anglii, ale i dalších zemích. Jednání s Manchesterem United nabrala na intenzitě začátkem srpna. Vše probíhalo na velmi profesionální úrovni,“ pochvaluje si Zíka.

Platy hráčů je potřeba brát s velkou rezervou

V minulých týdnech se v souvislosti s týmem z Old Trafford velmi často skloňovalo jméno Elon Musk. Šéf Tesly či vesmírné společnosti SpaceX a zároveň i nejbohatší člověk světla na svém twitteru utrousil, že by mohl manchesterský klub koupit. Jak se ale později ukázalo, šlo spíše o vtip, takže United budou i nadále patřit americké rodině Glazerů.

Ani Joel, ani Avram, tedy potomci zesnulého Malcolma, jenž United zakoupil v roce 2005, však do výběru hráčů podle Zíky nezasahovali. A to samé platí i o ostatních majitelích velkých fotbalových organizací: „Většinu jednání, telefonátů a komunikace jako takové máte obvykle se sportovním nebo generálním ředitelem. Důležitou roli mohou sehrát ale například i skauti nebo samotný trenér, který, pokud na to má dostatečně silnou pozici, si může výběr hráče osobně prosadit. Ohledně zapojení majitelů je to případ od případu, ale u těch největších klubů na světě se do přímé komunikace s majitelem nedostanete,“ objasňuje.

O podpis Martina Dúbravky v Manchesteru United se velkou měrou zasloužili i Zíkovi synové Filip a David Autor: Global Sports

Dúbravka si podle dostupných informací přijde v Manchesteru na 38 tisíc liber týdně, byť sám Zíka toto číslo komentovat odmítá a zdůrazňuje, že platy hráčů, které se v médiích objevují, je nutné brát s velkou rezervou. Jeho konečnou výši totiž ovlivňuje celá faktorů, zejména pak výkonnostních, jako jsou vychytané výhry, konečná pozice týmu v tabulce, účast v té které soutěži a v případě hráčů v poli i počet vstřelených branek a podobně.

Oněch osmatřicet tisíc vydělává běžný Brit necelých jedenáct měsíců. V rámci týmu ale Dúbravkův plat patří k těm nejnižším. Navíc je potřeba pamatovat na skutečnost, že tamní daně z příjmů jsou jedny z nejvyšších vůbec. Výdělek přesahující částku 150 tisíc liber ročně podléhá sazbě 50 procent, přičemž další peníze si pak pro sebe v rámci provize strhne Zíkova společnost. „Ohledně provizí platí obecné pravidlo, že agentura dostane výši jednoho měsíčního platu hráče za každý rok smlouvy,“ prozrazuje.





Když však půjde člověk víc do detailu, zjistí, že tak prosté to nakonec není. Celá problematika má několik specifik, vysvětluje zakladatel Global Sports: „Nejedná se o peníze, o které by byl hráč ochuzen, naopak se jedná o separátní položku, která je smluvně potvrzena teprve až poté, co hráč podepíše svoji profesionální smlouvu a oba kluby se domluví mezi sebou. Vaše odměna je splatná pouze za podmínky, že hráč je v den splatnosti stále členem klubu. Pokud by například podepsal smlouvu na čtyři roky, ale po dvou letech klub opustil, dostane agentura vyplacené pouze ony dva roky.“

Zmíněná provize přitom nefunguje pouze jako ,poplatek‘ za sjednání kontraktu, ale také za pomoc agentury s vyřízením dalších nezbytných formalit a záležitostí. Ať už je řeč o získání pracovního povolení, pojištění, letenek, auta či bydlení. Dle Zíky se v tomto ohledu dělí kluby na dvě části – první uvedené aspekty po agenturách požaduje, zatímco ta druhá, mezi něž patří velké organizace právě typu Manchesteru United, konkurenčního City, londýnské Chelsea a podobně, je svým novým akvizicím obstarává sama.

Každá země má svá specifika

Dúbravka je dozajista největším úspěchem Zíkovy agentury za poslední měsíce, to ale nic nemění na skutečnosti, že podobně významných transferů mají lidé z Global Sports na svědomí vícero. Je mezi nimi i letošní velkolepý přestup Nica Stanciua z pražské Slavie do čínského Wu-chanu za přibližně 100 milionů korun. Vedle něj se Global Sports ,stará‘ například i o záložníka prvoligového Slovácka Michala Trávníka, někdejší hvězdu Plzně Patrika Hrošovského z belgického Genku či záložníka Bohemians Romana Květa.

Zíka tvrdí, že sjednávání přestupů jako takových je v určitých technických věcech podobné. Jinými slovy, je jedno, jestli se inkriminovaný hráč chystá podepsat smlouvu s Teplicemi, nebo v United: „Každý kontrakt musí být řádně zaregistrován na národním svazu v daných lhůtách stanovených přestupními termíny, aby oba kluby (kupující a prodávající) provedly nutné úkony v rámci mezinárodního registračního systému a aby si národní federace mezi sebou zaslaly transferovou kartu hráče.“

Jisté odlišnosti se ale přeci jen najdou. „Každý stát je jiný a má svá specifika, která se odrážejí od nastavených byznysových zvyklostí dané země. Jednání v Anglii jsou velmi seriózní a na úrovni. Na druhou stranu většinou trvají dlouho, neboť britské právo je velmi specifické, díky čemuž jsou smlouvy opravdu velmi dlouhé, někdy v řádu desítek stran, a sblížení právníků všech zúčastněných stran na tvorbě finálního dokumentu k podpisu je opravdu velmi náročný proces. Rozdílné jsou samozřejmě finance. To, co u nás hráči podepisují v českých korunách, je v Anglii mnohdy ve stejných číslech, ale v librách, což hraje velký rozdíl,“ prozrazuje Zíka.

Finanční gramotnost a zodpovědnost hráčů se zlepšila

Ať už hráč působí ve Fortuna lize, nebo ostrovní Premier League, v obou případech se jedná o sumy, na něž běžný člověk nikdy v životě nedosáhne. Jenže právě tato skutečnost v minulosti často fotbalisty, respektive sportovce obecně, přiváděla do potíží. Mnoho z nich posléze o hodně vydělaných peněz přišlo například v důsledku sázení či hazardu. Dnes je ale podle šéfa Global Sports v daném ohledu situace mnohonásobně lepší.

Zíka současnou generaci hráčů chválí a kvituje fakt, že je v otázce přístupu k financím daleko zodpovědnější. „Řada našich klientů investuje do nemovitostí a obecně se svými penězi nakládají tak, aby jim po kariéře zbyly potřebné úspory pro kvalitní život. Samozřejmě vždy se najdou výjimky, ale obecně se finanční gramotnost sportovců výrazně zlepšila,“ hlásá s tím, že v případě zájmu dokáže jeho agentura hráčům najít prověřené finanční poradce, kteří jsou hráčům nepřetržitě k dispozici.

„Obecně jim doporučujeme nakládat s financemi opatrně, rozumně investovat, a pokud to jde, tak se třeba i během kariéry paralelně vzdělávat, ať už jazykově, či jinak. Doba dnes různým formám individuálního a dálkového studia přeje a možnosti v tomto ohledu tedy rozhodně jsou,“ připomíná 63letý agent, který během svého bezmála čtvrt století dlouhého působení v oboru pomohl rozvíjet vedle Čecha a Dúbravky například i kariéru Davida Rozehnala, Jana Šimáka či Ondreje Dudy, tedy dalších skvělých fotbalistů. A pokud vše půjde podle plánu, může se jednoho dne Global Sports začít zaměřovat také na ostatní sportovní odvětví.

„Nedávno jsme například začali v rámci českého a slovenského trhu marketingově zastupovat tenistku Barboru Krejčíkovou. A do budoucna koketujeme se vstupem do oblasti ledního hokeje. Zaměření na více sportů jsem ostatně nastavil před lety v agentuře Sport Invest, kterou jsem koncem devadesátek založil a vedl ji do roku 2011,“ předesílá Zíka závěrem.