Všichni za jeden provaz. Google a spol. veřejně podpořily Anthropic v jeho sporu s Trumpem

Google, Meta, Apple a další američtí technologičtí giganti si vzhledem ke svému postavení a odvěké rivalitě, která v jejich odvětví panuje, mnohdy vzájemně ani nemohou přijít na jméno. Nyní ale došlo k poměrně výjimečné události, jež tyto protivníky přiměla k vyjádření společného nesouhlasu vůči nedávným krokům americké vlády.
Celý konflikt se podle BBC týká událostí okolo AI společnosti Anthropic, což je tvůrce populárního nástroje umělé inteligence Claude. Americký prezident Donald Trump koncem února federálním úřadům nařídil, aby nástroje od Anthropicu přestaly používat. Spor pak navíc ještě eskaloval prohlášením ministra obrany USA Peta Hegsetha, který firmu označil za „riziko pro dodavatelský řetězec“.
Vedení Anthropicu ale výše uvedené nařčení rezolutně odmítá a na Trumpovu administrativu podalo žalobu. Podle jeho šéfů totiž jádro celého sporu spočívá v tom, že společnost odmítla povolit použití svých AI nástrojů pro hromadné sledování lidí a pro řízení autonomních zbraňových systémů. Následné kroky současné administrativy jsou tedy údajně jen mstou za to, že svůj nesouhlas dala firma veřejně najevo.
Nemůžete omezovat svobodu projevu, tvrdí Komora
Podporu žalobě Anthropicu kromě Googlu, Mety a Applu vyjádřily rovněž Amazon a Microsoft. Celá situace je o to neobvyklejší, vezme-li člověk v potaz, že velké technologické firmy se většinou snaží střetům s vládou vyhýbat. Dalším paradoxem budiž fakt, že jejich čelní představitelé vesměs Trumpovu kandidaturu na prezidenta otevřeně podporovali a pro návrat do úřadu mu poskytli i nemalé finanční prostředky.
Z nejnovějších vyjádření daných společností ovšem jasně vyplývá, že administrativa podle jejich názoru své meze výrazně překročila. „Chování vlády by mohlo mít široce negativní důsledky pro celý technologický sektor. Souhlasíme s Anthropicem v tom, že nástroje umělé inteligence by neměly být používány k provádění hromadného sledování obyvatel nebo k tomu, aby se země dostala do pozice, kdy by autonomní stroje mohly nezávisle rozpoutat válku,“ uvádějí například zástupci Microsoftu. Ten přitom s americkou vládou i tamním ministerstvem obrany intenzivně spolupracuje na celé řadě projektů.
Ještě ostřeji na situaci zareagovala americká Komora pokroku (Chamber of Progress), která Google, Apple, Amazon a mnoho dalších technologických společností zastupuje v některých společenských otázkách, jako je například antimonopolní zákon, moderování obsahu a samořídící auta. V rámci zmíněné žaloby předložila organizace soudu vlastní stanovisko, v němž se Anthropicu jednoznačně zastává.
„Všichni naši současní členové se staví proti vládním pokusům omezit svobodu projevu. Pokud sankce vůči Anthropicu zůstanou v platnosti, zavede to kulturu nátlaku a mlčení, v níž veřejnost chápe, že vláda použije jakékoli prostředky, které má k dispozici, k potrestání těch, kteří se odváží nesouhlasit s jejími kroky,“ stojí v právním podání Komory pokroku.
Ukončete spolupráci s Anthropicem, požaduje vláda
Podnět do soudního sporu Anthropicu s Trumpovou administrativou podalo rovněž dvacet bývalých vysoce postavených představitelů americké armády. Ti v něm konstatují, že její kroky „vysílají zprávu, že investice do národní bezpečnosti s sebou nese riziko rozmarné odvety vlády nebo nepřiměřeného trestu“ za vyjádření nesouhlasu.
Zatím se ovšem nezdá, že by postoj Anthropicu, jeho konkurence i bývalých armádních činitelů něco změnil. Na úterním soudním slyšení v San Franciscu naopak právník technologické společnosti řekl, že ministerstvo obrany zašlo ještě dále a začalo „oslovovat zákazníky Anthropicu a naléhat na ně, aby s firmou přestali spolupracovat“. Jeho protějšek z ministerstva spravedlnosti zastupující americkou vládu přitom tyto činy nepopřel a zároveň odmítl prohlásit, že vláda proti společnosti už žádné další kroky nepodnikne.
Jak celý spor dopadne, samozřejmě záleží na soudech. Podle lidí z oboru každopádně současná situace nevěstí nic dobrého. „Když vláda začne překračovat své pravomoci a šlapat po základních principech kapitalismu, spustí se varovný signál. Pokud je totiž ochotna přistoupit k tomu, že zařadí na černou listinu i firmu s takto skvělou technologií, uvědomí si ostatní manažeři, jak vážné to celé je, a mohou tomu velice rychle přizpůsobit své další rozhodování,“ uzavírá Gary Ellis, generální ředitel společnosti Remesh AI.