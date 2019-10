Zlatý chlup. Jak čeští byznyseni vydělávají na čtyřnožcích

Po tomto byznysu rozhodně pes štěkne. Jen v tuzemsku se v něm protočí ročně 12 miliard korun a číslo rok od roku roste. Stvořil dokonce jednoho z nejbohatších Čechů – Pavla Boušku – a přilákal investiční skupiny v Česku podobně jako ve světě.

Trh s potřebami pro domácí mazlíčky vyrostl v Evropě meziročně o miliardu eur a speciálně pro psy se začalo v Česku rodit několik zajímavých projektů včetně těch s globálními ambicemi. Země chovatelů psů přichází třeba s 3D tištěnými náhradami nohou nebo něčím, co by se dalo nazvat psím Facebookem.

Podnikatel David Navrátil věnoval tři roky práce a zapojil tým čtyřiceti lidí, aby vytvořil sociální síť pro psy. Investici zatím počítá na nižší desítky milionů korun a ambice jeho projektu Fiddo překračuje hranice Česka. Už z toho je vidět, že to se svou zhruba měsíc fungující novinkou myslí vážně.

Všechno ale začalo poněkud dramatickým příběhem. Navrátil je chovatelem dvou fenek Jack Russell teriéra, které se zaběhly. „Nabízeli jsme odměnu, lepili letáky. Za čtyři dny jsem najezdil asi sto kilometrů na kole, ale nebylo možné je najít. Člověk jako by přišel o člena rodiny,“ popisuje. Jeho iniciativa měla ohlas. Zapojili se pejskaři z okolí, chodili ztracence hledat, informaci o události předávali dál. „Ukázalo se, jak je chovatelská komunita silná, jak si pomáhá. Nějak podvědomě jsem to tušil, ale ta intenzita mě překvapila,“ popisuje. Jedenáct dní o svých fenkách nevěděl, příběh měl ale šťastný konec, když se vrátily domů samy.

Navrátil by možná nechal příběh odeznít, ale pár dní nato uviděl plačící holčičku, která stejně jako on pár dní předtím lepila plakáty s informací o svém ztraceném psovi. „V tu chvíli mi to došlo. Dá se přece pomoci. Všechno pátrání a lepení plakátků, které jsem opakoval pořád dokola, se dá udělat za jednu vteřinu kliknutím,“ říká. A tak vzniklo Fiddo. Název, který znamená zkratku Find the Dog, stejně jako evokuje postavu z českého animovaného seriálu Příběhy Tipa a Tapa nebo odkazuje na jméno psa amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Prostě Fiddo.

Základním posláním aplikace je najít ztracené psy. Každému psovi vytvoří jeho majitel v aplikaci kartu se jménem a dalšími údaji, které se při hledání hodí. Třeba jestli kouše, je to junior nebo senior. Fiddo pracuje s umělou inteligencí, která na základě daných informací včetně místa ztráty psa dokáže odvodit, kde se může pohybovat a všem ostatním majitelům aplikace pošle upozornění.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 7. října. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.