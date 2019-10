Zlatá horečka: Česko má podle JP Morgan nejrychleji rostoucí online trh v Evropě

JP Morgan ve své analýze zároveň zahraniční korporace varuje, že je český trh specifický a uzavřený do sebe. Nejvíce o tom ví podnikatel Miroslav Uďan. Na jeho platformě Shoptet funguje zhruba polovina tuzemských e-shopů, nad jejichž počtem v poměru k obyvatelům mimochodem JP Morgan kroutí hlavou.

Miroslav Uďan začínal jako řada jiných internetových podnikatelů. S odstupem říká, že si vybral to nejhorší, co mohl, a to kosmetiku, kterou začal na internetu prodávat. Na zboží byly minimální marže, a tak se od offline prodejců lišil jen tím, že si k obchodu pořídil internetový magazín, který ve finále vydělával díky reklamě více než zboží samotné. Suma sumárum, pořídit si internetový obchod stálo statisíce a podnikatel peníze splácel ještě v době, kdy ho raději pustil k vodě.

Jednoho dne sledoval pořad o zlaté horečce na Klondiku a v tu chvíli mu to došlo. „Vydělávali jen ti první zlatokopové. Druhá vlna už tak úspěšná nebyla. Peníze měli nakonec ti, kteří jim prodávali rýče a lopaty. A tak jsem si řekl, že budu prodávat rýče a lopaty,“ říká. A tak se svým parťákem Tomášem Krejčím, který mu jeho bývalý e-shop na klíč naprogramoval, začali vyrábět prázdné e-shopy pro ty, kteří by chtěli následovat jejich cestu. A je jich dost. Podle posledních čísel přes 19 tisíc.

Číslo se mění každou chvíli a Miroslav Uďan ho může sledovat na obrazovce v kanceláři na Rohanském nábřeží v pražském Karlíně, kde firma sídlí. Vedle něj naskakuje i počet prodaného zboží, a dokonce i fotka produktu, která se přes jejich e-shopy právě teď prodala. „Někdy je to zábava. Třeba když se prodá erotické zboží, svítí nám tady ten produkt přes celou obrazovku,“ usmívá se.

Pokud by se mělo upravit letité rčení o Češích, mohlo by dnes platit, že co Čech, to e-shopista, ať už pojmenování oné profese zní jakkoliv zvláštně. „Tato země má jeden z nejvyšších počtů internetových obchodů v přepočtu na obyvatele. Jen v roce 2017 se jejich počet zvýšil o 3900 na 40 100,“ stojí ve zprávě JP Morgan.

Miroslav Uďan si to jako správný podnikatel vysvětluje tím, jak skvělou nabízí službu, ale existují i jiná logická vysvětlení. „Jsme národ kutilů. Každý něco vyrábí a je jasné, že to chce také prodat. Nejvíce e-shopů máme s módou a vlastní je ženy. Je to evidentní touha si přivydělat,“ říká. Jeho verzi potvrzují i čísla, když obchody na platformě Shoptet bere 43 procent jejich provozovatelů jako přivýdělek. Rozvoji e-shopů nahrává i hlad zákazníků a to, že jsou Češi bohatší, než kdy v moderní historii byli.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 14. října. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.