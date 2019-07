Roboti v maloobchodě: o práci bude přicházet až sedm tisíc lidí ročně

Robotizace, ilustrační foto Autor: shutterstock

Robotizace ohrozí do patnácti let v obchodním sektoru až sto tisíc zaměstnanců. Lidi, kteří pracují v tomto odvětví, zasáhne průmyslová revoluce s označením 4.0 zřejmě nejvíce. Vyplývá to ze studie Automatizace práce v České republice poradenské společnosti Deloitte.