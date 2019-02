Oděvní řetězec Primark míří do Česka. První obchod otevře v centru Prahy

„Letos se obchod neotevře, až v příštích letech. Prodejna bude stejně velká jak to znají zákazníci ze zahraničí,“ uvedl partner realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček. Podle něj existuje na českém trhu příležitost pro koncept Primarku. Ten je založen na prodeji módního zboží za velmi nízké ceny.

V projektu Květinový dům je menší část prostor obchodních a právě ty má obsadit irský řetězec. Ve vyšších patrech devítipodlažního domu budou kanceláře. Developerem a majitelem objektu je společnost Flow East. Její manažer pronájmů Petr Červený webu iHned.cz potvrdil, že Flow East finalizuje smlouvu na pronájem obchodních prostor. Projekt Květinový dům jeho developer dnes prezentuje pod názvem VN47. Novostavba nahradí historický dům z roku 1880.

Kotrbáček také upozornil na to, že značka je úspěšná na všech trzích, na které vstoupila. Primark, který je mezi českými spotřebiteli velmi populární, nyní provozuje zhruba 370 obchodů v 11 zemích, mezi nimi v Británii, Španělsku, Irsku, Německu či Francii. Největší prodejna na Market Street v Manchesteru má 14 400 metrů čtverečních ve třech patrech. Značka nemá internetový obchod.

Konkurence na českém trhu s módou se v posledním roce zvýšila spolu se vstupem řady zahraničních internetových prodejců jako německé Zalando či About You. Mezi největší prodejce oděvů patří v Česku Lidl, Tesco Stores, H&M, C&A Moda, KiK, New Yorker či Takko.

Češi loni utratili v e-shopech s módou 24,5 miliardy korun, meziročně o 12 procent víc, odhaduje vyhledávač oblečení Glami.cz. Z hlediska prodejů vedou na internetu podle jeho průzkumu obchody Bonprix, Sportisimo, AboutYou, Zoot, E-obuv, H&M, Deichmann, Astratex, A3 Sport a Zara.

