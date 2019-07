Digi Česko. Spanilé jízdy internetových obchodů míří do Německa, Rakouska a na Balkán

Sněžka internetu

I když to v mnoha oborech neplatí, v tom digitálním je Česko v Evropě hodně vysoko. Češi vloni utratili na internetu 135 miliard korun, což vydalo na slušný meziroční 17procentní růst. V porovnání podílu online prodejů na celkovém obratu technického zboží je na tom Česko dokonce lépe než Německo či Rakousko (viz box). V zemi sídlí 43 500 e-shopů, což je v přepočtu na hlavu pravděpodobně největší číslo v Evropě, přesná srovnání chybějí. A bude ještě lépe. „Věříme, že růst podobným tempem bude pokračovat i v roce 2019,“ říká optimisticky výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.

Údaje jsou důležité proto, že ukazují, jak se tuzemským internetovým firmám doma daří a že mají dobrou výchozí pozici pro zahraniční expanzi. V Mall Group má rozvoj na starost Jitka Dvořáková, která je zároveň ředitelkou speciálky CZC.cz. Skupina, v níž se potkávají investoři Jakub Havrlant, Petr Kellner a Daniel Křetínský, si vybrala za cíl zintenzivnit své stávající aktivity ve Slovinsku a v Chorvatsku. Zároveň působí na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v Polsku. V prvně zmiňované zemi začala expanzi akvizicí jedničky na tamním trhu, online prodejce Mimovrste.si, v Chorvatsku vybudovala firmu od nuly pod značkou Mall.hr. Po pár letech příprav začíná právě nyní horká část expanze.

Teď jiný příběh. Internetový obchod s kosmetikou a parfémy Notino působí už ve více než 23 zemích a naposledy vstoupil do Švýcarska. Ředitel logistiky Tomáš Hofer potvrzuje, že úspěch v Česku je dobrým předpokladem pro úspěch v zahraničí. „V žádné zemi jsme nemuseli zvyšovat úroveň služeb, abychom uspěli. V tomto máme výhodu, že Češi jsou nejnáročnější zákazníci. Když jsme přišli do Německa se službou doručení do druhého dne, nechtěli tomu zákazníci ani věřit. Stejně tak je zaskočila nonstop zákaznická linka, kterou Češi berou jako samozřejmost,“ uvedl marketingový ředitel Radek Ondrášík. V současnosti firma připravuje rozšíření do Ruska. Roční obrat Notina vzrostl od roku 2009 dvaadvacetkrát, z 379 milionů korun na loňských 8,4 miliardy. Firma mimo jiné letos plánuje stavět distribuční centrum v Polsku.

Balkánu se Balkán neříká

Zpátky ale k Mallu, jehož kroky dobře ilustrují, jak náročný vstup na cizí území je a s čím se musejí firmy vyrovnávat. Pro Jitku Dvořákovou to v současné době znamená, že část týdne věnuje vedení společnosti CZC.cz a zbytek tráví ve Slovinsku, kde řídí rozvoj regionu. Zná ho už ze svého předchozího působení a ví třeba to, že používat slovo Balkán se tam jaksi nehodí. „To si můžete sbalit kufry a jet rovnou domů,“ říká. Tento termín tam má silně pejorativní nádech.

Cíl projektu, pod který se ředitelka podepsala, má časový horizont tři roky a finanční pak 200 milionů eur obratu za obě země. Vyjít by to mohlo. V Chorvatsku nyní roste Mall meziročním tempem 61,1 procenta, ve Slovinsku 22 procent. Chorvatský růst je ovšem dán tím, že v zemi jde Mall z nuly, kdežto ve Slovinsku má jedničku na trhu. Celá expanze v regionu dosud vyšla podle firmy na nižší miliony eur.

Velký vliv hrají specifika trhů. Zejména Slovinsko je podle Dvořákové neprávem opomíjené, přitom má vysokou kupní sílu. „Firmy z oboru tam mají často stejný obrat jako na Slovensku, přitom Slovensko je co do počtu obyvatel dvakrát větší země. A Slovinsku přitom nevěnují tolik úsilí, nemají tam pobočky,“ popisuje.

Trápení českých miliardářů s e-shopy. Mall.cz i E-commerce Holding jsou ve ztrátě

Je to příležitost, ale také výzva, protože to, co je v Česku běžné - jako splátkový prodej po internetu či rozvinutá logistika - v zemích bývalé Jugoslávie není. A to je jednou z hlavních bariér vstupu nových hráčů. „Rozdíl je v tom, že země jsou po stránce online obchodu nerozvinuté. Česko má v tomto ohledu mimořádné místo,“ říká Jitka Dvořáková.

Mall Group tedy musí postavit v regionu velký sklad pro své zboží, protože logistická centra podobná těm českým tam chybějí. Zatím není vybrána konkrétní oblast, ale stavba se čím dál více ukazuje jako nutnost. Důvodem je další specifikum, a to velká roztříštěnost konkurence a dominance kamenných obchodů. Firma jim chce konkurovat větší nabídkou zboží a rychlou dodávkou, v nejlepším případě do několika hodin od objednání. To bez skladu nepůjde. „Musíme zákazníky edukovat, naučit je přejít z kamenného obchodu na internet, proto také otevřeme na podzim v Lublani showroom o velikosti 1500 čtverečných metrů. Zejména starší generace díky tomu zjistí, že máme nějaký základ, obhlédne zboží a podruhé už bude vědět, že nemusí přijet, ale nakoupí online,“ říká Dvořáková.

Třetím velkým specifikem je absence online splátkového prodeje. Je to kvůli legislativě, která říká, že každý, kdo chce koupit na úvěr, musí být fyzicky identifikován. „Tady se společně s bankami budeme snažit působit na zákonodárce, aby zpružnili pravidla“ popisuje ředitelka. Stejně tak služby u mezinárodních přepravních firem, které jsou běžné jinde, jako je vynesení zboží do patra nebo víkendový rozvoz, stále nejsou v oblasti běžné.

Internetoví přeborníci: Češi v elektrořetězcích utratí 80 miliard korun ročně

Pokud se do tří let podaří cíle splnit, bude Mall Group zvažovat vstup do dalších zemí, kde by se opakoval model expanze z Chorvatska, tedy založení nové firmy. Akvizice velkého hráče ani tam není možná. „Konkurence je hodně fragmentovaná av žádné z těch zemí není významný čistě onlinový hráč. My jsme asi jediný ryze internetový prodejce. Obchodníci tam mají převážně retailové myšlení a obávají se, že by si internetovým obchodem kanibalizovali byznys. Když nad tím ale takto přemýšlejí, nikdy nevypálí nahoru. Ti chytřejší alespoň používají internet jako pozvánku do kamenného obchodu, ale to znamená, že nikdy neudělají dobře onlinový prodej, když nedojde k transakci“ tvrdí Dvořáková.

Co se týká velkých zahraničních konkurentů, do země dosud přímo nevstoupili, takže nemají tak dobré výchozí podmínky jako Mall Group. Důvodem jejich váhání jsou právě bariéry, o nichž byla řeč, a velikost trhu.

Mimozemšťan v původním znění

Internetový prodejce Alza, jehož název tvoří počáteční písmena jména zakladatele Aleše Zavorala, se rozhodl rozšiřovat své zahraniční aktivity směrem na západ, konkrétně do Německa a Rakouska, přičemž nepolevuje v expanzi v Maďarsku a dalších zemích. Místopředseda představenstva Alzy Tomáš Havryluk před časem Hospodářským novinám řekl, že expanzi v Německu a Rakousku se začnou věnovat klíčoví lidé z české centrály.

„Pokud má být expanze úspěšná, musí logistiku řešit náš šéf logistiky a musí se snažit dostat službu na stejnou úroveň jako v Česku. Budeme chtít českou práci vyvážet do Německa. Ne nabírat Němce, to by nedávalo smysl,“ uvedl. Na trzích se chce firma dostat mezi trojku největších a pomoci tomu má třeba to, že se zelený maskot naučí německy.

Za hranice míří i další digitální firmy z Česka. Například módní vyhledavač Glami, projekt Tomáše Hodbodě a Michala Jiráka z liberecké investiční stáje Miton, ohlásil vstup do Chorvatska, Slovinska a Bulharska. Vloni pronikl už do Ruska, Turecka a Řecka. Glami letos ve všech zemích plánuje obrat ve výši pěti miliard korun.

Mezinárodní ambici má i projekt Brand Embassy zakladatelů Víta Horkého a Damiána Brhela, kteří svůj startup výhodně prodali. Mimochodem podíl ve startupu měl i Havrlantův Rockaway Capital. Brand Embassy pomáhá zákaznickým centrům velkých firem. Umí integrovat všechny příspěvky od zákazníků z různých digitálních platforem do jednoho prostředí a roztřídit je. Nástroj využívá ve 35 zemích zhruba stovka firem a nově spadá do portfolia izraelské firmy Nice. Díky novému majiteli (ředitelem zůstal Vít Horký a sídlo má firma v Praze) se společnost plánuje významně rozšiřovat po Evropě.

Slovensko a Maďarsko jsou pak zeměmi, o kterých přemýšlejí v ČSOB a v Mallu. Společně provozují službu Mall Pay, která nabízí odloženou platbu při nákupu na internetu nebo případně úvěr. Do Evropy míří i jejich konkurent, platforma Twisto.cz, získal na to zhruba 300 milionů od zahraničních investorů.

Rozvážková služba potravin Rohlík.cz z portfolia investora Tomáše Čupra vydala dluhopisy za 777 milionů korun a tři šťastná čísla jí mají také pomoci při vstupu na nové trhy. Po osmi krajských městech v Česku je nyní na řadě maďarská Budapešť. Rohlík plánuje letos 100 milionů zisku a pět miliard obratu. Splácení dluhopisů Čupr garantuje zástavou odpovídajícího podílu ve firmě, aby měli investoři jistotu. Naposledy se ve velkém spálili ve společnosti Zoot. Módní web skončil v insolvenci a noví vlastníci rozhodli, že se majitelé dluhopisů nebudou vyplácet. Jde o zhruba 230 milionů korun a závdavkem mají být akcie firmy, ovšem ne v plné hodnotě. I Zoot před lety expandoval. Působí na Slovensku a v Rumunsku, kde ovšem přestal nabízet vyzkoušení zboží v kamenných výdejnách.

Mimochodem ředitelem Mall Group se stal nově Oldřich Bajer, který nahradil v každodenním řízení firmy zakladatele Jakuba Havrlanta. Bajer je jedním z těch, kdo stojí za bývalou érou Zootu a především v 90. letech spoluzakládal Centrum.cz. Český rybník je prostě malý, ale podle všeho dost hluboký a hojný na úlovky.

