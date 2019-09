Zemkova Z-Group spustila v Maďarsku soláry za 100 milionů korun

Výkon nově spuštěných elektráren poblíž Budapešti je podle firmy 5,2 megawattu (MW). „Maďarsko, na rozdíl od Česka, zvolilo kontrolovaný rozvoj solární energetiky. Podpora fotovoltaiky je z jeho strany nastavena rozumně a smysluplně,“ uvedl Zemek.

„Nyní jsme tam na výkupní ceně 2,50 koruny za kilowatthodinu a vyplatí se to. Stále je to velmi dobrá výkupní cena. Zajímavé je, že je to dokonce výhodnější a ziskovější než v Česku v roce 2010, kdy byla výkupní cena 12,50 korun,“ podotkl Zemek.

Společnost chce v investicích na maďarském trhu pokračovat. Určitou překážku, vedle jazykové bariéry, podle ní představuje přeprodávání licencí k provozu solárních elektráren. Ty totiž skupují spekulanti, kteří je s přirážkou přeprodávají, uvedla Z-Group. Firma proto podmiňuje další investice nákupem licencí přímo od regulačního úřadu, v budoucnu se mají nabízet formou aukcí.

Z-Group v minulosti postavila a provozuje dvě solární elektrárny na Ukrajině o výkonu pět MW. Firma postavila i čtyři pětimegawattové zdroje v Bulharsku, podle Zemka je ale musela prodat, aby uhradila úvěry na zmařené investice do českých elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun na Chomutovsku.

Solární byznysmen Zemek: Nechci být obětním beránkem Zdeněk Zemek ( Autor: Hynek Glos/Euro )

Jednatelé těchto elektráren, Zemkovi synové Alexandr a Zdeněk, podle dřívějších rozhodnutí soudů dostali licence na základě nepravdivých revizních zpráv. Současně tak získali právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která v Česku platila pro elektrárny zprovozněné a řádně licencované do konce roku 2010. Zemkové v minulosti pochybení popírali. Soudy jim uložily šest let a devět měsíců vězení. V kauze bude ještě rozhodovat Ústavní soud, na který se aktéři případu obrátili.

V Česku instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 stagnuje nebo mírně roste. Podle Energetického regulačního úřadu bylo na konci prvního pololetí v Česku instalováno asi 2030 MW zdrojů, které energii ze slunce vyrábí. Při takzvaném solárním boomu na přelomu desetiletí se instalovaný objem solárních elektráren v České republice zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

Podle Zemka se z dotací na solární byznys v Česku stal „hon na čarodějnice“. „Stát vydá na obnovitelné zdroje příští rok nesmyslně 27 miliard korun. Tyto peníze tečou do distribučních firem a odtud jejich dodavatelům. Provozovatelům fotovoltaických elektráren se prakticky nedostanou,“ uvedl podnikatel. „Solární daní stát odčerpal předpokládaný zisk investorům, kterých je přes 8500,“ dodal.

Skupina Z-Group v Česku vedle solárních elektráren podniká také v ocelářství, lázeňství či v autobusové dopravě. Tržby skupiny tvořící přes 30 firem přesahují devět miliard korun.

