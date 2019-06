Facebook zelená. Staví obří solární park za 10 miliard

Na pozemcích v Texasu o rozloze 18,6 kilometrů čtverečních (větší než rozloha Prahy 1, 2 a 3 dohromady) má vzniknout do konce příštího roku jeden z největších solárních parků ve Spojených státech o instalovaném výkonu 379 MW.

Do projektu firmy Longroad Energy investuje technologický gigant Facebook většinu z částky 416 milionů dolarů. Je to další krok k cíli společnosti, aby byl globální provoz firmy do konce roku 2020 pokryt pouze z obnovitelných zdrojů elektřiny. Firma Marka Zuckerberga v oblastech, kde má datová centra, už nyní nakupuje zelenou elektřinu od místních solárních a větných parků.

V tomto případě se ale rozhodla k přímé investici. „Stále hledáme další flexibilitu ve způsobu, jak splnit cíle v oblasti obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil manažer Facebooku pro energetickou strategii Peter Freed. Farma se má jmenovat Prospero Solar. Má dát práci několika stovkám lidí.

Freed tvrdí, že do této investice se společnost Facebook zapojila už velmi brzy, aby projektu pomohla v co nejrychlejší realizaci. Kapacita 379 megawattů by pokryla spotřebu 300 tisíc domácností.

5 největších solárních parků na světě Název projektu Země Instalovaný výkon Noor Maroko 580 MW Kamuthi Indie 648 MW Longyangxia Dam Čína 850 MW Kurnool Indie 1000 MW Shakti Sthala (ve výstavbě) Indie 2050 MW

Zdroj: originenergy.com.au

Facebook jako hlavní investor bude mít nárok na investiční daňové úlevy. Solární park bude prodávat elektřinu přes společnost Shell Energy North America. Freed doufá, že se tímto projektem budou inspirovat i ostatní firmy v technologickém sektoru, aby přímo investovaly do obnovitelných zdrojů energie.

Dále čtěte: