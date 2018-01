Solární byznysmen Zemek: Nechci být obětním beránkem

Zdeněk Zemek patří mezi veterány soukromého podnikání v Česku. Podnikat začal pod hlavičkou družstva hned v lednu roku 1990. Během 90. let se zaměřil hlavně na obor hutnictví, postupně zprivatizoval železárny ve Veselí, Hrádku a Chomutově. V další fázi se jeho podnikatelské impérium rozrostlo o provozování autobusové dopravy a lázeňství.

Navzdory širokým podnikatelským aktivitám se však Zdeněk Zemek „mediálně proslavil“ jinak, a sice aktivním zapojením do solárního boomu let 2009 a 2010. Od té doby jej pronásledují pochybnosti, zda své fotovoltaické parky dokončil řádně a včas. V této souvislosti se nejvíc hovoří o dvou elektrárnách, jež vyrostly v průmyslové zóně u Chomutova.

V nejbližších dnech začne Vrchní soud v Olomouci znovu projednávat kauzu vašich elektráren Zdeněk - Sun a Saša - Sun. Připomeňme, že před dvěma lety udělil Krajský soud v Brně osmi obžalovaným vysoké tresty odnětí svobody i finanční pokuty. Jak odvolací soud podle vás dopadne?

Jdeme do toho s jednoznačným očekáváním. Máme pravdu, nejsme zloději, nikoho jsme nepodvedli. A když neuspějeme u vrchního soudu, nevzdáme se. Víme o případech, kdy lidé svůj spor vyhráli až u Ústavního nebo Evropského soudu.

Připomeňme, že mezi souzenými jsou i vaši synové Alexandr a Zdeněk Zemkovi...

Verdikt krajského soudu je nesmyslný. Moji synové ty elektrárny ani nevlastnili, vystupují zde jen v roli jednatelů. Mimochodem, za výkon této funkce pobírali jeden tisíc korun měsíčně. Naopak my jsme poškození. Firmy Zdeněk - Sun a Saša - Sun jsou ve stamilionových ztrátách, protože nám operátor trhu OTE neprávem přidělil nižší výkupní cenu vyrobené elektřiny – navzdory tomu, že elektrárna byla dokončena včas a dodávala proud do sítě. Přesto v naší kauze padly vyšší tresty než v kauze elektrárny u Držovic na Prostějovsku, která neměla ke konci roku 2010 osazený ani jeden solární panel.

Aby těch problémů nebylo málo, tak vašim elektrárnám Zdeněk - Sun a Saša - Sun odebral Nejvyšší správní soud loni v dubnu licenci a s ní i nárok na zvýhodněnou výkupní cenu. Přece jen to musí být kritická situace, když došlo k znehodnocení investice za více než jednu miliardu korun...

Bohužel vždy to záleží hlavně na lidech. Rozsudky Nejvyššího správního soudu jsou v každém senátu jiné. Naše elektrárny se naneštěstí dostaly k devátému senátu, který licence vždy odebírá. Ostatní senáty většinou rozhodují ve prospěch majitelů fotovoltaik. Dodnes nechápeme, co jsme vlastně měli porušit. Na začátku prosince jsme měli vše hotové, a přesto nám amatéři z Energetického regulačního úřadu (ERÚ), kteří přišli 20. prosince na kontrolu, licenci nevydali. Našel jsem nepropojené kablíky! To vyřkl Rostislav Krejcar z ERÚ při obhlídce našich solárních elektráren v Chomutově. A tento výkřik spustil lavinu.

