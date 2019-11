Zeman chce koupit drony z Izraele. Armáda ho krotí

“Velmi pravděpodobně budou drony nakoupeny v Izraeli,” prohlásil Miloš Zeman na středečním velitelském shromáždění, kterého se kromě špiček české armády a ministerstva obrany zúčastnil i premiér Andrej Babiš. “Jsou na výborné technické úrovni,” lobboval Zeman za izraelské technologie dál.

Překvapivou informaci však jen chvíli poté korigoval jak ministr Lubomír Metnar (za ANO), tak náčelník generálního štábu Aleš Opata. “Akvizice zatím zahájena není,” reagoval Metnar stručně. A Opata dodal, že armáda ještě vůbec nedokončila své požadavky na techniku, jíž by měl být nový prapor vyzbrojen.

Jisté je tak zatím to, že prapor bude provozovat drony různých velikostí - od miniaturních až po víceúčelové v hmotnostní kategorii do 600 kilogramů. Právě tyto by měly výhledově sloužit nejen k průzkumu, ale i útokům na pozemní cíle.

Nový prapor bezpilotních prostředků začne česká armáda budovat v příštím roce. Zahájení nákupu velkých dronů je plánováno do roku 2023.

Armáda má problém. Vojenská univerzita zlákala jen 348 „prváků“

Slavnostní přísaha vojáků Armády ČR ( Autor: Jan Handrejch / Právo / Profimedia )

Přečtěte si také:

Poloprázdné armádní učebny

Univerzita obrany nesměle vkročila do 21. století

Špatné počty armádní. Nových vojáků přibývá mnohem méně a daleko pomaleji, než je třeba

Náhradní řešení: obrana kupuje přilby za 435 milionů