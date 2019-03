Univerzita obrany nesměle vkročila do 21. století

“Jestli myslíš, že na to máš, tak mašíruj na UNOB,” zazní na konci krátkého klipu, během něhož se středoškolák promění v profesionálního vojáka. Tohle je nová „zbraň“, jíž chce Univerzita obrany v Brně (UNOB) přilákat mladé lidi.

Nejde o kdovíjaké video. Ale po letech, kdy představivost náborářů začínala a končila u videosekvencí točených při bojovém výcviku v poli nebo v opravnách na zastaralé tankové věži, představuje animované řešení skutečné osvěžení.

Nové video UNOB:

Za minutovým klipem stojí pražská agentura Krutart, která v minulosti zaujala třeba i náborovým videem pro brněnskou městskou policii ve stylu devadesátkových videoher. I aktuální šot pro UNOB funguje velice dobře. Díky nadčasovým ilustracím a barevným odstínům člověk “spolyká” veškeré potřebné informace, aniž mu hlas průvodce musí úmorně a doslovně vysvětlovat, co všechno se dá na UNOB vystudovat a jaká kariéra v armádě jej pak čeká.

Jestli je tohle recept, jak do vojenského školství přivést víc mladých lidí, se ukáže za dva tři roky. Každopádně videem “Objevíme v tobě, co ani nevíš, že v sobě máš!” se Univerzita obrany v Brně zařadila mezi těch několik málo českých vysokých škol, jež mají své vystupování navenek zmáknuté na výbornou. Otázkou je, co pak studenty čeká při samotném studiu a jestli učebny a kvalita výuky skutečně odpovídá “cool” videu. Ale to už je zase úplně jiné téma.

Možná kdyby se tímhle způsobem ministerstvo obrany rozhodlo podporovat i svou střední školu, nemusí bojovat s poměrně trapnou situací, kdy žáky pro nový obor v Sokolově nahání jako kočka sýkorky.

