Poloprázdné armádní učebny

Univerzita obrany v Brně byla budována jako hlavní líheň, odkud budou do české armády přicházet budoucí důstojníci a stratégové, kteří naučí ozbrojené síly novým trendům. Jenže možnosti školy zůstávají daleko za očekáváním. Mladé talenty prostě neláká.

Čísla hovoří jasně. Do prvních ročníků mělo po prázdninách podle ideálních představ nastoupit 750 studentů, ale realita je mnohem skromnější. Nových vysokoškoláků bude na Univerzitě obrany pouze 425.

Poradkyně Aleše Opaty pro personalistiku - první a zatím jediná česká generálka Lenka Šmerdová - v České televizi použila poměrně zajímavé vysvětlení. Podle ní je 425 nováčků jiné číslo, než očekávala, ale odpovídá prý aktuálnímu demografickému vývoji a počtu letošních maturantů. Už ale nedodala, proč si tedy náboráři i nadále dávají tolik nadhodnocené cíle.

Očividně tak mezi mladými nezabral ani svěží animovaný klip, jímž brněnská vojenská škola od letošního března lákala. A už tehdy Olověná vesta psala: “Videem se Univerzita obrany v Brně zařadila mezi těch několik málo českých vysokých škol, jež mají své vystupování navenek zmáknuté na výbornou. Otázkou je, co pak studenty čeká při samotném studiu a jestli učebny a kvalita výuky skutečně odpovídá cool videu.”

Ono se totiž dlouhodobě mluví o tom, že jediná vysoká škola české armády zkostnatěla a její stav nejlépe vystihují staré a někdy i chátrající budovy v Brně. Člověk se nemůže zbavit dojmu, že funguje jakousi setrvačností až samospádem a pro zřizovatele - tedy ministerstvo obrany - nepředstavuje žádnou důležitou položku. Což se se ale v příštích letech může silně vymstít.

Armáda sice může stát na velitelích, kteří si zamlada neodseděli roky v posluchárnách a nahoru se prokousali z nejnižších pozic v mužstvu, kam přišli bez vojenského vzdělání. To se pak ale ozbrojené síly změní v jednoduchý sbor, který nemyslí dopředu, nereaguje na budoucí výzvy a, jak zní otřepaná fráze, připravuje se na minulé konflikty.

Třída pro tři děti. Nová vojenská škola v Sokolově končí trapasem

Současná krize vojenského školství je nicméně hlavně důkazem toho, že neexistuje žádná vize. To potvrzují i stále trapnější tanečky kolem nového středoškolského oboru v Sokolově, který nejspíš ani sama armáda nechce, ale stále ji k tomu tlačí někteří podřízení Andreje Babiše.

Česká armáda nikdy nebude mít na to, aby masivně přetahovala mladé odborníky z firem či vyhlášených civilních vysokoškolských oborů. Už proto by měla co nejdříve s brněnskou univerzitou něco udělat. Posílat vojáky na zahraniční kurzy je sice fajn, ale pokud nebude mít úroveň brněnská alma mater, nenahradí ji ani sebeintenzivnější studium v cizině během kariéry.

Na druhou stranu - co čekat v situaci, kdy Lenka Šmerdová, mozek celé personalistiky českých ozbrojených sil, je pouze v nevýznamné pozici poradkyně náčelníka generálního štábu?

