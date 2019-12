Zdeněk Tůma: Zatím se neříká, které země jsou ty špinavé

„Na rozdíl od Poláků či Maďarů, kde byla šlechta a grófové, které nezajímalo, jestli na něco mají, nebo nemají, u nás byla šlechta vybita a zůstali jsme národem měšťanů. A měšťan musí vyjít se svými penězi, nic jiného mu nezbývá. Možná tedy kořeny našeho konzervatismu začínají mnohem dřív než u Rašína,“ říká bankéř Zdeněk Tůma.

V posledních 30 letech Česko svižně rostlo. Máme ale šanci přibližovat se Německu i dál?

Jako ekonom vidím jednoznačný úspěch. Dosáhli jsme jisté úrovně, i když konvergence postupně zpomaluje, a v letech 2012 a 2013 se dokonce na chvíli úplně zastavila. Dnes se ale znovu západním zemím přibližujeme, avšak často se mluví o pasti středního příjmu a naší schopnosti se z ní dostat a Německu se nějak výrazně přiblížit.

Když se podíváte do minulosti na posledních sto let, pohybujeme se dlouhodobě na úrovni 65 procent HDP Německa. Komunismus a centrální plánování nás srazily na 40 procent, dnes jsme zpátky zhruba na pětašedesáti procentech HDP na hlavu. A vidíme, že i další země typu Španělska či Portugalska dosáhly úrovně kolem 70 procent Německa a pak se konvergence prakticky zastavila. Do budoucna je to o jiném modelu růstu ekonomiky. Dosud jsme vytěžovali rezervoár produktivity a dál je to onen slavný růst založený na inovacích a vyšší přidané hodnotě, což se lehko řekne a těžko udělá.