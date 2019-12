Klimatické změny převrátí svět. I finanční, říká Marek Loula z ČSOB

Česko oslavilo třicet let svobody a volného podnikání. Jak toto období hodnotíte z pohledu bankovnictví?

Těch třicet let bych rozdělil zhruba na tři stejné časové úseky. První, který vyvrcholil privatizací českých bank, krizí v Asii a prudkým zvednutím úrokových sazeb v Česku, byl typický nadšením, ale řadou rizik. Na začátku devadesátých let jsme zažívali hromnou chuť lidí po podnikání, ovlivněnou nabytou svobodou a koncem totalitního režimu. To ale přineslo velkou nejistotou pro firmy v právním prostředí as tím spojené komplikace se získáním peněz na jejich provoz. Typickým rysem té doby byla velmi malá přítomnost českého vlastního kapitálu.

A další dva úseky?

Tak druhým bych ohraničil vypuknutí celosvětové finanční krize. Typické bylo to, že většina českých podniků jí nečekala, na rozdíl třeba od současného ekonomického zpomalení v Německu. Firmy s ním počítají a už letos hlavně většina těch výrobních zaznamenala v exportech do Německa desetiprocentní propady. Stejná očekávání platí i pro příští rok.

Díky tomu, že s tím exportéři počítají, neodehrává se „šoková“ terapie, která by ohrozila schopnost splácet závazky. Navíc i velké firmy mají finanční polštáře, které v případě potřeby rozpouštějí. Třeba tak, že ruší agenturní pracovníky. Z informací od našich klientů vyplývá, že u velké části průmyslových firem výrazně poklesne počet agenturních pracovníků do konce roku 2019. A třetí etapa je současnost.

Když se vrá