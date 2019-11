Evropští premianti. Čeští spotřebitelé i firmy splácejí své dluhy nejlépe v historii

České koruny, ilustrační foto Autor: Petr Třešňák/Mladá fronta

Je to paradoxní. V Česku je desetina lidí v exekuci, přesto jeho obyvatelstvo patří mezi národy s nejpříkladnější platební morálkou. Nejmarkantnější je to u hypoték, kde v září podíl nesplácených úvěrů klesl poprvé v novodobé historii pod jedno procento. Je to v zásadě dokonalá platební morálka, protože nesplácejí už pouze ti, kdo se z nějakého důvodu dostali do neštěstí, a i ti mají pravděpodobně hypotéku pojištěnou.