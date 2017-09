Panika v Cáchách: kvůli belgickému reaktoru město rozdává tablety jódu

Radnice města Cáchy, jež leží v blízkosti belgických a nizozemských hranic, počítá s katastrofickým scénářem, že v nedaleké belgické jaderné elektrárně Tihange dojde k úniku radioaktivity. V elektrárně jsou v provozu tři reaktory, jeden z nich se má odpojit v roce 2023, zbývající dva v roce 2025.

Podle města hrozí riziko radioaktivity, jež se v případě havárie rozšíří kvůli západnímu větru právě do oblasti okolo Cách. V takovém případě by radnice neměla dost času rozdávat tablety s jódem, které mají pomoci před kontaminací organismu.

Proto si od prvního září mohou lidé v lékárnách vyzvednout tablety jodidu draselného, který má v případě zamoření zabránit tomu, aby štítná žláza absorbovala z ovzduší radioaktivní jód.

„Takové opatření bylo zatím schváleno v Německu jen ve výjimečných případech a na omezeném území,“ napsala agentura DPA. Její zprávu převzala ostatní německá média.

„V závislosti na přesném scénáři máme pochyby, že by se nám včas podařilo tablety s jódem rozdělit,“ řekl koordinátor rozdělování tablet v Cáchách Markus Kremer. Místní obyvatelé spekulují o tom, zda by k havárii mohlo dojít v noci, ve dne, jak silný by foukal vítr, zda by pršelo.

Preventivním rozdáním léků se podle Kremera zamezí případným nepokojům. Všichni lidé do 45 let a těhotné a kojící ženy mají nárok na bezplatnou dávku tablet. Do konce listopadu si mohou v místních lékárnách léky vyzvednout, na internetu si stačí vytisknout potřebné poukázky. Úřady čekají, že tuto možnost využije alespoň třetina obyvatel regionu.

Profesor psychologie z Heidelbergu Joachim Funke varuje před tím, že tímto krokem místní samospráva jen zvýší nervozitu svého obyvatelstva. „Rozdáváním léků se zvyšuje vnímání rizika,“ řekl. Lidé pak mohou reagovat rozdílně, někteří si mohou začít myslet, že situaci budou mít pod kontrolou, což je pouhá iluze. „Ani s tabletami jódu nemám skutečnou kontrolu nad tím, co se stane,“ dodal.

Kremer tvrdí, že v případě neštěstí mají samozřejmě dostatek jódu pro všechny, ale tímto opatřením mají lidé šanci předejít tomu, aby nebyli pod případným tlakem. Někteří z obyvatel Cách si jodové tablety už koupili a nosí je u sebe v peněžence. Lidé se bojí nejen o zdraví, ale také o majetek.

„Člověk má také nemovitost. Co se s ní stane, pokud ji budeme muset opustit,“ obává se Mirko Vitr, jenž patří k těm, kteří se jódem už předzásobili. Sám si dobře pamatuje na černobylskou katastrofu, kdy si jako malý chlapec nemohl hrát na venkovním pískovišti svého strýce, jež bylo zamořeno radioaktivním deštěm.

Občanské iniciativy na obou stranách hranice požadují okamžité odpojení alespoň bloku Tihange-2. V červnu se konal protestní lidský řetěz mezi městy Cáchy, Maastricht a Tihage, jenž byl dlouhý 90 kilometrů. Podle organizátorů jej tvořilo 50 tisíc lidí.

Kromě odstavení jednoho reaktoru v elektrárně Tihage požadují odpůrci jádra i odpojení reaktoru v druhé belgické elektrárně Doel. Belgická vláda rozhodla, že od atomové energie země odstoupí do roku 2025. V Německu to má být o tři roky dříve.

