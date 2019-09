Pobrexitový sendvič: výrobci hledají nový recept britského „národního“ pokrmu

Sendvič je pro mnoho Britů něco jako pro Čechy knedlo vepřo zelo. Oblíbená varianta oběda. Ročně se na ostrovech prodá v supermarketech přes 4 miliardy kusů obložených chlebů. Aby byly suroviny čerstvé, musí mít výrobci promyšlený řetězec dodavatelů. Jedná se zejména o zeleninu, která se rychle kazí. Už před rokem web Politico varoval, že pravý anglický sendvič, pojmenovaný podle hraběte Sandwiche, může po tvrdém brexitu zaniknout.

Ekonomický deník The Financial Times upozornil na to, že obavy jsou opodstatněné. Výrobci sendvičů se už na pobrexitové potíže s dodávkami surovin připravují a musí upravit současnou recepturu svých výrobků.

„Snažíme se dobře naplánovat reakci na výpadek způsobený narušením přístavů a zmírnit jej změnou receptů a hledáním místních dodavatelů, pokud existují,“ přiznal generální ředitel firmy Greencore Group Patrick Coveney. Ta vyrábí tři z pěti sendvičů, které se prodají na britském trhu. „Asi jedna čtvrtina našich produktů bude mít jiné složení, pokud bude potřeba,“ dodal. Jednou z variant je letecká doprava čerstvé zeleniny z afrických zemí.

Sendvič v ohrožení Rajčata - 80 procent rajských jablíček, které se v Británii sní, se musí dovážet zejména ze Španělska a Nizozemska Sýr čedar - z 82 procent se dováží do Británie z Irska Šunka – 60 procent šunky se dováží z Dánska, Německa, Nizozemska a Belgie Hlávkový salát – přes 90 procent se dováží ze Španělska

Řetězec rychlého občerstvení Pret a Manger pracuje na rozšíření dodavatelů zeleniny – salátu, okurek, rajčat a špenátu – ve Španělsku, aby případné výpadky při přetížení britských přístavů po brexitu bez dohody minimalizovala. Popularita kupovaných sendvičů se rozšířila od roku 1980, kdy je chlazené začal nabízet supermarket Marks&Spencer.

Ročně za obložené toustové chleby Britové utratí 8 miliard liber (233 miliard korun), uvedla British Sandwich Association. Avšak jediná surovina, která není brexitem přímo „v ohrožení“, je toustový chléb a bagety.

Pokud Británie odejde z EU bez dohody, zavedou se cla na dovážené zboží. Sami ministři vlády Borise Johnsona nemají jasno, jak budou velké. Hovoří se o rozpětí mezi 13 a 22 procenty, jednou z možností je i přechodné roční období s nulovými tarify na většinu zboží. Tomu se ale brání domácí výrobci.

Maloobchodníci v zemi dlouhodobě varují vládu, že bez dohody s EU se potraviny po konci října zdraží a na několik měsíců se zhorší i jejich dostupnost. V zimním období se do Spojeného království dováží asi polovina potravin, nejvíce ovoce a zelenina.

Francouzský ministr pro rozpočet Gérald Darmanin tvrdí, že britská strana se nedostatečně připravuje na vznik celních kontrol mezi Británii a Francií. Kapacita přepraveného zboží na francouzsko-britské hranici může klesnout až na 40 procent současného objemu v důsledku složitějších celních procedur, odhadla Johnsonova vláda v interních dokumentech.

