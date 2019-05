Česká armáda nemá kam couvat, tvrdí viceprezident Rheinmetallu Mittelsdorf

Na brněnském výstavišti právě probíhá zbrojní veletrh IDET. Největší zájem vzbuzují čtyři bojová vozidla pěchoty - Ascod 2, CV90, Lynx KF41 a Puma - mezi nimiž si aktuálně česká armáda vybírá. V rámci obchodu, jehož hodnota přesáhne 53 miliard korun, si chtějí vojáci pořídit 210 pásových obrněnců. Jak obchod vidí německá firma Rheinmetall Defence, výrobce vozidel Lynx KF41, v exkluzivním rozhovoru popisuje její viceprezident Oliver Mittelsdorf.

Koho považujete za hlavního soupeře v tendru české armády?

Bylo to, myslím, minulé fotbalové Euro, když Island porazil řadu velkých týmů, a až pak si lidé začali zjišťovat, co je to vlastně za zemi. Takže největší soupeř je vždycky ten, kterého přehlížíme. Kdybychom to vzali optikou formule 1, vypadá to, že z pole-position v českém kontraktu vyrážejí Švédové (vozidlo CV90, pozn. red.), kteří jsou v České republice velmi aktivní. Hodný respektu je ale i GDELS, taky má dobrý produkt (vozidlo Ascod 2, pozn. red.). Může se zdát, že Puma se kvůli známým požadavkům českých vojáků propadla, ale nikdy nevíte. Zkrátka vypíchnout jednoho, kdo je naším hlavním soupeřem, nejde.

Tak se zeptám jinak - co je hlavní výhodou vozidla Lynx KF41 oproti ostatním?

Hlavně jeho flexibilita a modularita - na platformu můžete kdekoliv použít jakýkoliv modul, záleží jen na druhu mise. Lynx je zároveň nejmodernějším ze všech čtyř nabídek, takže má největší potenciál budoucího růstu. S vývojem jsme začali nyní, ne před dvaceti či třiceti lety. Proto máme nejlepší potenciál pro nové technologie.

Jak důležitý je z pohledu Rheinmetallu obchod s Českem?

Velmi, protože Evropa a další země NATO potřebují modernizovat. Slyšíte to od vojáků každé západní země. Česká republika je nyní v čele evropského pelotonu, protože její projekt je v nejpokročilejší fázi.

Je možné výrobu vozidla Lynx přesunout do Česka?

Z požadavků tendru vyplývá, kolik procent výroby má v Česku probíhat (40 procent, pozn. red.), a jsme si jisti, že ten podíl může být v případě vozidla Lynx vyšší. Už dnes spolupracujeme s českými dodavateli elektroniky do našich dalších vozidel. Spolupráce je u sousedních zemí, kterými Česko a Německo jsou, logická. Pod licencí se tu můžou vyrábět i hlavní komponenty. Dokonce nejen vyrábět, ale můžeme sem také přenést část vývoje. Otázka je, kde je vyrábět. Jestli začít na zelené louce, anebo využít některý z brownfieldů po bývalých opravárenských podnicích či výrobní kapacity těch stávajících. V současnosti zvažujeme všechny varianty.

Spolupráci řešíte i s Českou zbrojovkou. Jak se může na projektu Lynx podílet ona?

Vedeme spolu rozhovory o jejích malých zbraních jako výzbroji posádek. Ale také řešíme možnost vyrábět u ní výzbroj zbraňových stanic a hlavních 30milimetrových kanonů. Česká zbrojovka je známa kvalitou svých výrobků.

Objel jste už řadu českých a moravských firem, na jaké úrovni je podle vás náš průmysl?

Můj otec měl mnoho let škodovku, to auto miloval. Když se podíváte do historie, české firmy byly velmi kreativní - ve zbrojním průmyslu i ve výrobě aut. Dneska spolupracují s globálními firmami a tohle by nebylo možné, pokud by nebyly na výborné úrovni. Zajímavá je pro nás i malá vzdálenost mezi oběma zeměmi.

Jaké poslední informace máte z pražského ministerstva obrany? Bude mít tendr zpoždění?

Nemáme žádné informace o změně termínů, stále jsme si jisti, že vše bude pokračovat podle plánu. Jak nedávno zmínil generál Jaromír Zůna (první zástupce náčelníka generálního štábu, pozn. red.), modernizace těžké 7. brigády je pro českou armádu prioritní, není kam couvat.

S Rheinmetallem v české zakázce spolupracuje Michael Hrbata, bývalý náměstek ministra obrany. Proč?

Pracuje jako můj poradce. Byla to náhoda, potkali jsme se, pak jsme měli nějaké schůzky, abychom se poznali lépe. Česká republika představovala pro Rheinmetall Defence v segmentu vozidel relativně novou aktivitu, museli jsme dohnat ostatní společnosti a jednat rychle. Proto jsme s panem Hrbatou navázali spolupráci a věřím, že bude úspěšná.

Jak konkrétně vám pomáhá?

Pomáhá nám mimo jiné s českou administrativou. To není nic jednoduchého, výrazně mi to ulehčuje život a je to velmi efektivní. Mám i asistentku původem ze Slovenska, která tady může komunikovat svou rodnou řečí. Někdy se cítím jako na vedlejší koleji, když všichni kolem mě mluví česky. Musím se ještě učit.

