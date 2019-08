Výhody poskytované dodavateli energií zná jen 38 procent spotřebitelů, vyplývá z průzkumu

„Průzkum ukázal, že 62 procent oslovených nemá výhodách od dodavatelů ani obecné povědomí. Ti, kteří přehled o benefitech mají, nejčastěji zmiňují revize kotlů, servis elektrikáře nebo slevy na zboží a služby u partnerů jejich dodavatelů,“ uvedla analytička Ušetřeno.cz Markéta Witoszová.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných by jako zvýhodnění ocenili například odměny za řádně uhrazené vyúčtování nebo za věrnost, přes 40 procent respondentů preferuje také nejrůznější asistenční služby, jako jsou revize a údržba kotle nebo služby řemeslníků. Třetina dotázaných by uvítala také možnost získat zvýhodněné pojištění domácností, vyplývá dále z průzkumu. Za většinu přidaných služeb si ale Češi podle něj nejsou ochotni připlácet, 71 procent dotázaných očekává, že by byly poskytovány zdarma.

Končí dodavatel elektřiny s nejhorší pověstí. Zákazníky převedl na sesterskou firmu

Rozvodná síť, ilustrační foto ( Zdroj: Mladá fronta - archiv, Autor: Mladá fronta - archiv )

