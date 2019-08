Končí dodavatel elektřiny s nejhorší pověstí. Zákazníky převedl na sesterskou firmu

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost Zelená Elektřina s.r.o. převzala od společnosti Stabil Energy s.r.o. do své správy Vaše odběrné místo. Tak začíná dopis, který obdrželi zákazníci firmy Stabil Energy. Podle dobře informovaného zdroje webu Euro.cz tím firma reaguje na pravděpodobné odebrání licence, k němuž se chystá Energetický regulační úřad (ERÚ).

Mluvčí ERÚ Michal Kebort se zatím k možnému odebrání licence nechce vyjadřovat. Připomněl však dvě vysoké pokuty, které úřad v poslední době firmě Stabil Energy udělil. Letos v únoru ERÚ pravomocně rozhodl o udělení pokuty ve výši čtyři miliony korun, a to hlavně za převádění zákazníků k této firmě bez jejich vědomí a souhlasu. Již v dubnu loňského roku tato firma dostala za podobné prohřešky proti zákonu o ochraně spotřebitele a energetickému zákonu dvoumilionovou pokutu.

Prodejci Stabil Energy podle zjištění ERÚ kontaktovali zákazníky po telefonu a za uzavření smlouvy považovali jakoukoli reakci osloveného. Převedli k sobě i člověka, který hovor ukončil větou „Musím se ještě rozmyslet“. A dokonce i toho, který na nabídku reagoval slovy: „To je zase nějaká vychcávka, tohle to.“ Nevyžádanému převodu neunikli ani vážně nemocní lidé či neslyšící stařenka.

Stabil Energy patří mezi menší dodavatele energií, podle statistiky správce energetického trhu OTE dodával ke konci června elektřinu do 2122 odběrných míst a zemní plyn do 3006 míst. Do loňského října firmu vlastnil jihlavský podnikatel Tomáš Zabloudil. Nyní ji vlastní Český energetický holding s nejasnou vlastnickou strukturou. Je pozoruhodné, že zmíněný holding vlastní i firmu Zelená elektřina.

Skotská firma chce změnit současnou energetickou síť:

Velké plány pro Česko i svět. Stoletou energetickou síť čeká bod zlomu, tvrdí zakladatel Faraday Grid

Dále čtěte:

Čistá energie z odpadu bez spalování: Sierra Energy uchvátila i Billa Gatese

Výnosná sázka na slunce: britské Solarcentury vzrostl zisk skoro o tisíc procent

Evropský sen o energii ze Sahary stále žije. Do projektu Desertec vstoupily Čína a Saúdská Arábie