Vybrakovaná lékárna. Distributoři léků dostanou zákaz vyvážet je ze země, plánuje stát

Nejprve důležitá zpráva pro všechny, kteří léky potřebují. Antidepresiva, léky na vysoký krevní tlak nebo prostředky pro onkologické pacienty – zkrátka cokoliv ze seznamu 170 položek, které v lékárnách údajně chybějí, můžou i po změně zákona klidně chybět dál. Důvodem je jednoduše to, že takzvané reexporty, mantra, kterou se zaklíná nutnost chystané změny, jsou jen jednou z příčin, proč léky nejsou k dostání. Ale abychom nebyli k ministerstvu zdravotnictví příkří. Zásahy, které chystá, se v praxi projeví. Na rozdíl od přibližně rok staré úpravy, kterou dokázala farmaceutická lobby svým vlivem ve sněmovně tak zkomplikovat, že vůbec nefunguje.

Aby bylo jasné, o co se hraje a jak to celé může dopadnout, bylo by dobré podívat se na stávající zákon, který měl vyvážení léků z Česka do ciziny vyřešit už vloni. Ministerstvu zdravotnictví dal možnost zařadit na speciální seznam léky, které se nesmějí ze země vyvézt. Poslanec Jiří Běhounek z klubu ČSSD vloni do zákona ještě nechal vložit ustanovení, že je výrobci léků musejí do dvou dnů dodat distributorům, pokud o to oni požádají, a také, že se mají léky distributorům rozdělovat podle podílu na trhu. „Tato právní úprava v praxi vůbec nefungovala.

Nevymahatelnost byla způsobena právě nejistotou způsobenou počítáním tržních podílů distributorů. Zákon nedefinoval, jak tržní podíly počítat, a protože se jedná o zcela zásadní zásah do tržního prostředí, tedy do distribučního trhu, bylo zjevné, že jakýkoliv pokus o nucené vymáhání těchto vadných předpisů by vedl k soudním řízením, která by ministerstvo zdravotnictví s největší pravděpodobností prohrálo,“ říká dnes úřad ústy své mluvčí Gabriely Štěpanyové. Takže díky, pane poslanče.

Nefunguje dokonce ani ta část zákona se speciálním seznamem. Ač by měl být dostupný na stránkách ministerstva, velmi těžko se k němu dá dostat. Informace, které jsou dostupné, říkají, že za celou dobu účinnosti na něj úřad zařadil jeden lék – Kiovig používaný při poruchách imunity. Důvodem je, že proces je v praxi velmi složitý. Při akutním nedostatku léku probíhá navrhovací a schvalovací ping-ponk mezi Státním ústavem pro kontrolu léčiv a vše ještě komplikuje 15denní lhůta. Zákazy vývozu tak ministerstvo řešilo ad hoc stejným způsobem jako předtím, tedy předběžným opatřením obecné povahy.

