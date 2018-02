Příběh z ordinace „Lékař mě nechce nechat nahlédnout do mé zdravotnické dokumentace – prý to nejde, protože dokumentaci vede jen v elektronické podobě a ke svému počítači mě nepustí. Může vést dokumentaci jen v počítači a neumožnit tedy pacientovi kontrolu?“ ptá se pacient Josef Š.

Problematiku zdravotnické dokumentace řeší zákon o zdravotních službách. Ten uvádí, že zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. S nástupem digitalizace zdravotnictví bude elektronická dokumentace stále více dominovat.

Pořizování elektronické dokumentace podléhá přísným pravidlům. Platí, že každý zápis do dokumentace zpracovaný a pořízený v digitální formě s využitím informačních technologií musí být opatřen identifikátorem záznamu.

Z počítače na papír

V zákoně jsou také technické a další podmínky, za nichž lékař může vést dokumentaci pouze v elektronické podobě. Mezi ně patří mimo jiné to, že výstupy ze zdravotnické dokumentace půjde převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů.

Osoby, které mohou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie, pak stanoví stejný zákon. Na prvním místě je zde samozřejmě uveden sám pacient.

Kopie zadarmo a do 5 dnů

Právo na nahlížení do dokumentace nemůže být omezeno tím, že dokumentace je vedena v elektronické podobě.

Zákon stanoví, že pokud lékař není schopen oprávněným osobám zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace, a to do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit.

Uvedené lhůty se mohou upravit dohodou obou stran. Za pořízení kopie v tomto případě nemůže lékař požadovat finanční úhradu.

Naopak úhradu za výpis nebo kopii, ale jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením, může lékař požadovat, pokud dokumentaci pacientovi zpřístupnil a on si výpis nebo kopii nepořídil vlastními prostředky na místě (například ofotografováním).

Problematiku dále upřesňuje samostatná vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Ta specifikuje obsah zdravotnické dokumentace jako takové a náležitosti jejího vedení, včetně doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejích částí a postupu při jejím vyřazování a zničení po uplynutí doby uchování.

K elektronické formě je ve vyhlášce uvedeno, že každý záznam do dokumentace musí být opatřen elektronickým podpisem.

Technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě pak musejí podle této vyhlášky zaručovat zabezpečení počítačů před přístupem neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a také vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci včetně oprav, změn a mazání.

Co říká vyhláška o uchovávání dokumentů Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem „S“, pokud není jiným právním předpisem stanoveno jinak. Doba uchovávání zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jedním poskytovatelem počíná běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž byl proveden poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Pramen: Vyhláška MZd. č. 98/2012

V rámci digitalizace zdravotnictví by v Česku vedle letos zavedených e-receptů měla od roku 2019 fungovat i elektronická neschopenka.

Se zavedením e-neschopenek od ledna příštího roku počítá schválená novela o nemocenském pojištění. Lékaři by podle ní ale mohli potvrzení o pracovní neschopnosti dál vystavovat i v papírové podobě.

