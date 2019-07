Velký balkánský nákup. Nebude to bez rizika, tvrdí šéf Cimexu Kosnar

Není moc tuzemských firem, které by měly investice v luxusních nemovitostech na Floridě, podíly v hotelových řetězcích, jako je Ritz-Carlton, spravovaly portfolio nemovitostí v hodnotě desítek miliard a provozovaly největší českou hotelovou síť. Řeč je o skupině Cimex. Její aktivity řídí Miroslav Kosnar, mimochodem člověk, kterému před časem ukradli identitu a málem připravili Cimex o významnou část portfolia. Mluvili jsme spolu o tom, jak se firma vyrovnává s následky tohoto „nabourání“ a jak se dostala ke koupi zmíněné vily po někdejším jugoslávském prezidentovi.

V Černé Hoře jste se přihlásili do privatizace lázeňského komplexu Institut Dr. Simo Milošević v Igalu. Proč tam?

Stejně jako se díváme po projektech v České republice, sledujeme dění v zahraničí. Rozhodli jsme se pro Balkán, protože tam vidíme velký potenciál, a ono konkrétní místo navíc přináší výhodu z hlediska dalších investic díky tomu, že součástí prodeje je i 23 hektarů pozemků. Samozřejmě nebudeme si nalhávat, že „jít na Balkán“ není bez určité míry rizika.

Prodej 56 procent státních akcií tohoto komplexu se už ale jednou nepovedl. Víte proč?

Nepovedlo se to tam dokonce vícekrát, mám pocit, že třikrát. Pokud to řeknu jednoduše, tak Černá Hora neměla smluvně ošetřeno, co s tím majetkem může a nemůže nový vlastník dělat. Vzhledem k tomu, že nebyla s plány předtím spokojena, privatizační proces se zastavil. Teď už jsou podmínky stanoveny poměrně jasně.

V jakém smyslu?

Musí být zachována funkce zdravotního zařízení, jsou dány parametry pro investice i rekonstrukce. On je to z jejich pohledu velmi citlivý projekt. Existuje tam velká tradice tohoto léčebného místa a chtějí si ji udržet, což je pochopitelné.

Teď už to dopadne?

My jsme všechny podmínky splnili, stejně tak náš černohorský partner, se kterým do toho obchodu jdeme. Máme to ze strany Černé Hory potvrzeno a čekáme na finální jednání o kupní smlouvě. Aktuálně jsme získali informaci, že privatizační komise tomu dala zelenou.

Co se tedy v Igalu stane?

Co tam je, tam zůstane. Tedy zhruba 900 pokojů, dva hotelové komplexy a 230 tisíc metrů čtverečných pozemků s potenciálem další výstavby. A samozřejmě k tomu Titova vila, velmi ceněná památka.

