Trump se opřel do Nike. Kritizuje kampaň s „antiamerickým“ Kaepernickem

Nike do své kampaně k třicátému výročí svého sloganu Just Do It zapojilo kontroverzního sportovce, jehož počty zatvrzelých příznivců i odpůrců se jen v USA počítají v milionech. Nejprve nasadilo reklamu s detailem jeho obličeje a popiskem: „Věř v něco. I když to znamená obětovat všechno.“ Reklama narážela na fakt, že Kaepernick je kvůli svému aktivismu v současné době bez práce. Později Nike uvedla i reklamní šot, který třicetiletý sportovec namluvil a sám v něm vystupuje.

Rozhodnutí Nike angažovat Kaepernicka podpořili další slavní sportovci z firemní stáje, například basketbalista LeBron James z Los Angeles Lakers či tenistka Serena Williamsová. Zároveň však přišly i nesouhlasné reakce a odsouzení. Někteří lidé začali na protest pálit boty či oblečení s logem Nike a videa s tímto materiálem uveřejňovat na sociálních sítích. Na twitteru se mezi populárními hashtagy objevila hesla #BoycottNike a #JustBurnIt.

Následky pocítila Nike i přímo. Akcie se během jednoho dne po oznámení spolupráce s Kaepernickem propadly o 3,2 procenta, což znamenalo největší pokles během čtyřiadvaceti hodin od dubna. Této příležitosti využil prezident Donald Trump, který na twitteru napsal, že Nike schytává rány v podobě hněvu a bojkotu.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!