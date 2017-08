Další uplatnění blockchainu: má zaručit původ hovězích steaků

Potraviny by měly mít svůj příběh a dvojnásob to platí v současné Číně, kde zákazníci čím dál důsledněji vyžadují kvalitu a důvěryhodné informace. Proto se druhý největší čínský e-shop JD.com rozhodl využít technologii blockchain, která je známá tím, že je nemožné informace ve sdílené databázi přepsat. Respektive pokud se o to někdo pokusí, ostatní uživatelé vymazanou nebo přepsanou předchozí informaci uvidí a verzi s pozměněnou databází nepřijmou.

Zákazníci JD.com si mohou koupit hovězí maso s detailní historií původu. Kdy se daný kus skotu narodil, čím byl krmen, kdy a kde byl poražen, kdy bylo maso zabaleno a kdy dorazilo do skladu. E-shop spolupracuje s producentem masa Kerchin, jenž sídlí v provincii Vnitřní Mongolsko ve městě Tongliao.

Problémy s kvalitou potravin řeší také Evropané:

Lidé z Pekingu nebo Šanghaje si tak podle kódu mohou ověřit cestu masa až na vlastní stůl. Podvody s jídlem stojí každoročně globálně potravinářský sektor 40 miliard dolarů, uvedla poradenská firma PricewaterhouseCoopers (PwC) a zejména čínští zákazníci jsou na informace ohledně bezpečnosti potravin hákliví. V roce 2008 zemřelo šest dětí po kontaminovaném sušeném mléku.

Zprávy o „fake jídle“ se v Číně šíří na sociálních sítích raketovou rychlostí a narušují důvěru v dodavatelské řetězce potravin. Informace o potravinách jsou často špatně dostupné a nejsou centralizované. Přes 40 procent čínských zákazníků považuje potravinovou bezpečnost za velký problém.

Repro foto Quartz/JD.com

„Informace o mase nemohou být zfalšovány,“ tvrdí mluvčí JD Josh Gartner. Firma zajišťuje logistiku, Kerchin pak zpracování a původ masa. Zavedením blockchainové technologie chce garantovat kvalitu masa. Zákazník si na stránkách JD.com může stáhnout mobilní aplikaci, kterou naskenuje QR kód na obalu steaku. Ta mu pak „vyplivne“ všechna potřebná data, vyzkoušel si redaktor časopisu Quartz. Například, že kráva byla krmená kukuřicí, pšenicí a slámou.

Kdo ověří správnost dat?

Data zadaná do databáze blockchain se mohou jen těžko změnit, zůstává otázkou, zda budou zadávána správně. John Spink, který se věnuje podvodům s jídlem na Michigan State University, varoval před tím, že podvodníci jsou velmi vynalézaví v tom, jak zákazníka obelhat, a stále vymýšlejí nové způsoby, jak to udělat.

Ani možnost vystopování původu masa nemusí být zázračným řešením, i když se pravděpodobnost manipulace s daty snižuje. Ale i v prověřeném dodavatelském řetězci se může skrývat podvodník. Samotná firma JD připouští chyby a hodlá firmu Kerchin pravidelně kontrolovat, zda údaje o mase zadává správně.

Že je téma původu s potravinami v Číně horkým tématem, ukazuje i to, že nejen JD umožňuje sledování původu masa. Alibaba, čínská jednička mezi e-shopy, v březnu uvedla, že bude technologii blockchain používat pro hovězí maso dovážené z Austrálie. Správnost dat má ověřovat i renomovaná PwC. Wallmart zase v Pekingu spolupracuje na zabezpečení dat o vepřovém mase s IBM.

