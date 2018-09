Bell Helicopter chce stavět vrtulníky v Evropě, jedná s českým Aerem

„Na základě strategie z roku 2016 se nyní zaměřujeme více na vojenskou výrobu a produkci vlastních letounů. Vedle toho je naším zájmem přinést nový program z oblasti výroby helikoptér,“ popisuje Tobiáš Tvrdík, mluvčí společnosti Aero Vodochody. „Jednáme proto s celou řadou světových výrobců a mezi ně patří i Bell Helicopter,“ upřesňuje.

Že se takové rozhovory skutečně vedou, potvrdil týdeníku Euro i Joel Best, manažer Bell Helicopter pro mezinárodní vojenský byznys: „Kromě státního podniku LOM Praha jednáme o průmyslové spolupráci i s Aerem Vodochody.“

Možné kooperaci mezi českým a americkým výrobcem nahrává fakt, že se letos po dlouhých osmnácti letech v Aeru přestaly stavět kokpity civilních vrtulníků S-76 pro společnost Sikorsky Aircraft Corporation. Továrna má tak volnou kapacitu, kterou může využít právě pro helikoptéry Bell.

Nadějné vyhlídky. Thajsko i Pákistán uvažují o letadlech z Vodochod

Jak konkrétně by spolupráce mohla vypadat a co všechno by Aero dostalo na starosti, zatím není zřejmé. Pro americkou vládu a Bell Helicopter je nyní prioritní vyjednávání s Rumunskem. To ohlásilo, že by si rádo pořídilo až 24 útočných strojů AH-1Z Viper a dalších 21 víceúčelových UH-1Y Venom. Pokud obchod klapne, Američané chtějí postupně přenést výrobu viperů a venomů do rumunské továrny IAR Brašov.

Tam by se pak mohly vyrábět vojenské helikoptéry i pro další evropské zákazníky, třeba i pro českou armádu. Bell Helicopter je totiž stále jedním z vážných zájemců o připravovanou zakázku, v níž chce Praha pořídit tucet víceúčelových strojů. Kromě něj by se v tendru měli objevit i výrobci Leonardo (AW139M), Sikorsky-Lockheed Martin (UH-60M) a Airbus Helicopters (H145M).

