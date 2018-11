Stavební spořitelny letos poskytnou úvěry za 65 miliard korun, vzroste i počet smluv

Asociace českých stavebních spořitelen očekává, že stavební spořitelny letos poskytnou úvěry zhruba za 65 miliard korun. Loni to bylo podle údajů ministerstva financí 55,3 miliardy korun. Asociace čeká letos i nárůst počtu nových smluv. Těch by spořitelny mohly poskytnout přibližně půl milionu. Loni to bylo asi 426 tisíc.