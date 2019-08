Američtí horníci procitají z iluze. Jejich uhlí už Trumpa nezajímá

Éra uhlí skončila, zapomeňte na něj, tvrdí bývalý horník ze Západní Virginie Jimmy Simpkins, jenž v dole pracoval téměř třicet let. Rozkvět sektoru se podle něj nemůže vrátit, protože v dolech není dostatek uhlí, aby se těžba vyplatil.

Předpověď univerzity v Západní Virginii tvrdí, že produkce uhlí bude v tomto regionu do roku 2040 stále klesat.

Za posledních deset let ve Spojených státech zmizelo 34 tisíc pracovních míst souvisejících s těžbou a zpracováním uhlí. Sektor nyní zaměstnává 52 tisíc lidí, zrušená místa se ale neobnovují, jak sliboval v kampani před zvolením v roce 2016 Trump.

„Mnoho lidí si myslelo, že se pracovní místa pro horníky obnoví,“ přiznal sedmdesátiletý bývalý horník Bennie Massey z městečka Lynch v Kentucky. Lynch má nyní sedm stovek obyvatel, ve 40. letech minulého století to bylo deset tisíc. Také hornické odbory už dávno nemají takový vliv jako před sto lety, kdy měly půl milionů členů.

Část horníků se začíná upínat naopak k řešení, jež nabízí demokratická politička Alexandria Ocasio-Cortezová. Pod názvem Green New Deal chce vytvořit miliony pracovních míst v sektoru obnovitelných zdrojů. Nové pracovní příležitosti by měla podle členky Kongresu garantovat vláda. Trump naopak na návrh reagoval slovy, že by transformace energetiky zničila miliony pracovních míst pro nejchudší Američany.

Bývalý horník a odborový předák Carl Shoupe je přesvědčen, že se lidé v tradiční těžařské oblasti Appalačských hor musí přeorientovat na nové oblasti a nespoléhat se na těžbu uhlí. Například na rozvoj výstavby solárních parků. Problémem ale je to, že jejich výstavbu blokují těžařské společnosti, které v oblasti vlastní pozemky. Zelený plán demokratů Shoupe podporuje.

„Pokud by se to jmenovalo Red New Deal, už by to bylo schváleno,“ míní další z bývalých horníků Stanley Sturgill. Republikáni se podle něj bojí změny v energetickém sektoru, protože by přišli o peníze současných těžařských společností. Navrhuje, aby stát více zdanil bohaté firmy i jednotlivce a bylo by dost peněz na transformaci. Stěžuje si i na to, že těžaři dostávají daňové úlevy od státu v řádu miliard dolarů, sám ale musel sedm roků bojovat o odškodnění kvůli pneumokonióze (zaprášení plic).

Bývalí horníci se navíc obávají toho, že zkrachuje jejich penzijní fond, protože mnoho vlastníků dolů, které mají do fondu přispívat, už zbankrotovalo.

Lidé, kteří desítky let pracovali v dolech, jsou z přístupu republikánů zklamáni. „Dívají se na nás, jako bychom byli něco na jejich podrážkách,“ stěžuje si George Massey. Byl jedním ze 150 horníků, kteří jeli v červenci do Washingtonu, aby podpořili přijetí nového zákona. Ten by měl bývalým horníkům zaručit dostatek finančních prostředků.

Přechod od těžby uhlí směrem k obnovitelným zdrojům podporuje skupina Southern Appalachian Mountain Stewards. Taysha Lee DeVaughanová z organizace tvrdí, že tato oblast dlouhá léta poskytovala Americe energii, nyní by Spojené státy měly naopak podpořit region v přechodu od uhlí k zeleným alternativám.

Člen hornických odborů Terry Steele v dolech pracoval 26 let. Připomenul, že Trump využil nostalgie lidí v regionu po „starých dobrých časech“, které se ale nemohou vrátit. „Dobré časy, které byste si měli pamatovat, jsou ty, kdy jsme měli odbory a mohli jsme se těšit na svou budoucnost. Nyní jsou naše děti vystrašené ze své budoucnosti,“ řekl s poukazem na rostoucí násilí ve společnosti. Řešení vidí ve vytvoření pracovních pozic, které budou dobře placené. I proto americké odbory podporují zelený nový úděl Ocasio-Cortezové.

