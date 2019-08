Jak zaplatit energetickou revoluci: stačila by desetina peněz, jimiž státy dotují fosilní zdroje

„Téměř všude jsou obnovitelné zdroje blízko k tomu, aby byly konkurenceschopné. Proto by přesun prostředků změnil technologie, které zatím rostou pozvolna, na technologie, jež budou okamžitě nejvýhodnější,“ uvedl Richard Bridle z International Institute for Sustainable Development (IISD).

IISD dospěl k tomu, že by stačilo deset až třicet procent z částky, která prostřednictvím vládních dotací směřuje na podporu využívání uhlí, ropy a zemního plynu, na to, aby se zaplatil přechod na obnovitelné zdroje.

Finanční podporu fosilních zdrojů kritizoval i generální tajemník OSN António Guterres. „To, co děláme, je využívání peněz daňových poplatníků k posílení hurikánů, k šíření sucha, k tání ledovců a vymírání korálových útesů. Zkrátka: ničíme svět.“

I když se země G20 už v roce 2009 zavázaly k tomu, že fosilní zdroje přestanou finančně podporovat, pokrok je pomalý. Investice do obnovitelných zdrojů se sice postupně zvyšují, v rámci boje s klimatickými změnami to je ale nedostatečné, kritizuje Bridle. Přesun dotací od fosilních zdrojů k zeleným variantám výroby elektřiny by výrazně celý proces urychlil, míní.

S tím souhlasí i Rana Adibová, ředitelka pařížské organizace REN21, jež podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů. „Klíčovým průlomem v přechodu na obnovitelné zdroje by bylo, pokud by jednotlivé země snížily dotace na fosilní paliva,“ zdůraznila.

REN21 tvrdí, že 112 zemí světa dotuje ceny fosilních zdrojů. Mezi dotace se počítají i daňové úlevy pro firmy, které těží fosilní zdroje nebo z nich vyrábějí elektřinu.

Bridle doplnil, že většina států dotuje fosilní paliva kvůli obavám, že by se krátkodobě ceny pohonných hmot a elektřiny zvýšily, pokud by s dotacemi přestaly.

