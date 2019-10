Slovenská Voltia pomáhá s revolucí elektromobility. Dostala zakázku v Paříži

Společnost Voltia vyrábí elektrické dodávky v Trnavě, další kapacity má ve Francii a jedná o výrobě také ve Velké Británii. Dodávka Voltia má při své kompaktní velikosti a dvojnásobnému objemu přepravního prostoru v porovnání s ostatními elektrickými vozidly ve své kategorii nosnost 580 kg a dojezd až 200 km na jedno nabití baterie. Za cenu, která může konkurovat naftovým dodávkám srovnatelné velikosti.

„Naší motivací je, aby byla elektromobilita dostupná všem,“ zdůraznil spoluzakladatel a jednatel společnosti Voltia Juraj Ulehla. „Dodávka Voltia byla navržena tak, aby byla nejen ekologická, ale také efektivní a od okamžiku uvedení na trh v roce 2017 byla tím správným nástrojem, jak zákazníkům snížit celkové provozní náklady,“ doplnil. Upravená dodávka poskytuje rozšířený úložný prostor 8m3. To znamená, že zdvojnásobuje jeho současnou kapacitu. Klienti mohou navíc využívat výhody standardní záruky společnosti Nissan.

Šéf společnosti Voltia Juraj Ulehla. ( Autor: Voltia )

Šéf Volitie Juraj Ulehla

Jak jste se k zakázce v Paříži dostali?

Skupina DPD, pod kterou patří i francouzský Chronopost, je naším zákazníkem ve více zemích. Tato zakázka přišla i díky mimořádně vysoké spokojenosti a referenci z ostatních dceřiných společností skupiny DPD.





Na jakých trzích už jste uspěli?

V současné době působíme v 11 zemích Evropy a rozšiřujeme se dále. Věřím, že v prvním kvartálu 2020 získáme další tři země. Našimi nejsilnějšími trhy jsou Francie a Velká Británie, máme ale řadu klientů i v Česku a na Slovensku, kde DPD a Slovenská pošta s našimi dodávkami doručuje bezemisně. Voltii najdete také v Polsku, Holandsku nebo Rakousku. Největší zájem evidujeme ve velkých městech, v Londýně, Paříži, Marseille, Dortmundu či Kyjevu.

Přestavujete vozy Nissan. Lze toto řešení uplatnit i na jiné vozy?

Aktuálně pracujeme s nissany, protože jsou vysoce kvalitní a jejich vlastnosti je předurčují, aby ovládly trh s elektrickými vany/dodávkami. S naší úpravou se stávají nejefektivnějšími elektrickými dodávkami na trhu. Předtím jsme vyráběli elektrické dodávky z dieslových Jumperů. Budoucnost může přinést zase něco jiného. Naší úlohou je nacházet nejefektivnější řešení pro naše klienty.





V čem je vaše řešení levnější/výhodnější než sériově vyráběné elektromobily, případně srovnatelné dodávky se spalovacím motorem?

Naše řešení je ideální, protože jsme cenou a provozními náklady nejefektivnější ze všech elektrických dodávek na trhu – dokážeme z malé udělat velkou a tím konkurovat nejlevnějším dieselovým dodávkám. To je zvlášť zajímavé pro kurýrní služby, které doručují velké množství balíků i kvůli obalům a zabezpečení zboží. U elektrických aut je cena stále poměrně vysoká a cenové rozdíly mezi vozy s 3,5t a 2,2t jsou propastné.

Co se týká spalovacích motorů, tak i kdybychom zapomněli na to nejdůležitější, jako jsou emise, hluk, zápach, tak se už dnes dá konečně hovořit o ekonomických úsporách. Na palivu a údržbě se dá ušetřit tolik, že rozdíl v ceně i bez dotace se zákazníkovi vyrovná za 6 let a další roky šetří až 60 % oproti spalovacímu autu. Samozřejmě dotace tento čas dokážou výrazně zkrátit. Přičemž záruku na baterii máte 8 let a výzkumy ukazují, že vydrží i mnohem déle. Vyvinuli jsme kalkulačku TCO (total cost ownership), která dokáže velmi přesně porovnat celkové provozní náklady dieselových a elektrických vozidel.





Kolik vozů jste do dnešního dne přestavěli a jaké jsou vaše možnosti do budoucna?

Voltia dodávek jsme doposud vyrobili 500 kusů, ale s rostoucím zájmem už třetí rok po sobě zvyšujeme naše výrobní kapacity o 400 procent. Pracujeme s partnery ve dvou výrobních závodech. V roce 2020 jsme připraveni dodat až 10 000 kusů dodávek.





Na Slovensku byl schválen nový systém dotací na elektromobily, které budou patřit k nejvyšším na světě. Jak to pomůže vašemu byznysu a elektromobilitě obecně?

Slovensko připravuje dotaci na elektrická vozidla ve výši 8000 eur a plug-in hybrid vozidla ve výši 5000 eur s předpokládaným celkovým rozpočtem 5 milionů eur. S očekávaným spuštěním dotačního schématu v prosinci 2019 pozorujeme již dnes zvýšený zájem i ze Slovenska.

