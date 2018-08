Praha po letech zrekonstruuje Clam-Gallasův palác. Zaplatí 344 milionů

Za rekonstrukci Clam-Gallasova paláce na Mariánském náměstí v historickém centru Praha zaplatí 343,9 milionu korun. Radní hlavního města dnes schválili výběr dodavatele, kterým bude Subterra. Rekonstrukce by měla trvat 28 měsíců a po jejím dokončení by se palác měl otevřít veřejnosti. Opravy rozlehlého paláce chystá Praha řadu let.