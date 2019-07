Z Austrálie se stává globální ropák. Vyváží emise ve velkém

Těžba uhlí v Austrálii, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Austrálie s pouhými 25 miliony obyvatel zodpovídá za 5 procent celosvětových emisí, pokud se do bilance započítá i export uhlí, ropy a zemního plynu. Do roku 2030 by se tento podíl mohl zvýšit až na 17 procent.