Rekordní sportovní obchod. Zakladatel Alibaby kupuje basketbalový tým za 2,35 miliardy dolarů

Tsai do basketbalového týmu z New Yorku majetkově vstoupil už loni (po předběžné dohodě z roku 2017), když za přibližně miliardu dolarů získal od Prochorova 49 procent s opcí na odkup zbývajícího podílu za částku vyplácenou během tří let. Obě strany se však podle New York Post dohodly na rychlejším prodeji, který ještě musí schválit majitelé ostatní klubů NBA.

Čínský miliardář kromě Nets získá i Barclays Center, kde basketbalový tým hraje a kromě jiného se v něm konají například hudební koncerty. S již uhrazenou částkou z loňska má celkem zaplatit 3,3 miliardy dolarů. Samotný basketbalový tým jej vyjde na 2,35 miliardy dolarů, což stanoví nový rekord v prodeji sportovního týmu. Dosud nejdražší byl tým amerického fotbalu Carolina Panthers, který loni za 2,28 miliardy dolarů koupil majitel hedgeového fondu David Tepper.

Reklama i nákupy hráčů za bitcoiny: sport se otevírá kryptoměnám

Sportovní týmy se otevírají kryptoměnám a blockchainu - ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Nets koupil Prochorov v roce 2010, kdy ještě klub sídlil v New Jersey. Ambiciózní Rus se tak stal prvním neamerickým majitelem týmu NBA. Prochorov, který v roce 2012 kandidoval na prezidenta, v té době představil plán, který měl do pěti let zajistit týmu titul. Obsazení vedení organizace se mu však vůbec nepodařilo. Do pozice generálního manažera obsadil Billyho Kinga, který v roce 2013 obětoval za přestárlé hvězdy budoucnost týmu.

Z manažerských chyb se Nets několik let vzpamatovávali, nové vedení však tým znovu pozvedlo a v červenci se mu na trhu volných hráčů podařilo získat dvě velké hvězdy – Kevina Duranta a Kyrieho Irvinga. Podle odhadů odborníků by se jen tímto tahem měly příjmy Nets příští sezónu zvýšit o deset až patnáct procent. Méně známému týmu z New Yorku se tak podařilo zastínit slavné Knicks, kterým se již několik let sportovně vůbec nedaří, ačkoliv jsou podle časopisu Forbes s odhadem ve výši čtyř miliard dolarů nejhodnotnějším týmem NBA.

Tsai je součástí organizace NBA China, která se stará o zastoupení NBA na stále populárnějším čínském trhu. Hodnotu jeho majetku odhaduje Forbes na 9,9 miliardy dolarů. Po bývalém výkonném řediteli Microsoftu Stevu Ballmerovi, který vlastní L.A. Clippers, bude druhým nejbohatším majitelem týmu NBA.

