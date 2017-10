Detaily obchodu, o kterém informuje americký sportovní zpravodajský server ESPN, nebyly zveřejněny, měl by však reflektovat ocenění týmu, jehož hodnota se odhaduje na 2,3 miliardy dolarů.

Tsai nebude mít zatím žádné rozhodovací pravomoci. Na nejbližší čtyři roky si je udrží Prochorov, který bude řídit jak sportovní, tak byznysovou složku newyorské organizace. Poměry se změní až po uplynutí této doby, kdy vstoupí v platnost Tsaiova opce na odkup.

Součástí obchodu není aréna Barclays Center, ve které Nets nastupují k domácím utkáním. Od roku 2015 ji vlastní Prochorov, který chce v nejbližší době dojednat nové podmínky nájmu.

Sportovním klubům vládnou Cowboys. Jejich hodnota šplhá ke sto miliardám

Basketbalový tým Nets si Prochorov koupil v roce 2010, kdy ještě klub sídlil v New Jersey. Stal se tak prvním neamerickým majitelem týmu NBA. Ambiciózní Rus, který v roce 2012 kandidoval na prezidenta, v té době předestřel plán, který měl do pěti let zajistit týmu titul. Obsazení vedení organizace se mu však vůbec nepodařilo. Do pozice generálního manažera obsadil Billyho Kinga, který v roce 2013 obětoval za přestárlé hvězdy budoucnost týmu. Z jeho rozhodnutí se klub vzpamatovává dosud a zřejmě ještě dlouho bude.

V posledních letech se Nets sportovně vůbec nedařilo, pravidelně se umísťovali na dně ligy, a spekulovalo se, že Prochorov hledá kupce. Našel ho v Tsaovi, který přitom ještě na začátku října přes mluvčí Alibaby vzkazoval, že o majetkovém vstupu do Nets nejedná.

Hodnotu Prochorovova majetku odhaduje agentura Bloomberg na 11,3 miliardy dolarů a v žebříčku nejbohatších lidí světa mu patří 124. příčka. Tsai je s 10,7 miliardy dolarů o osm pozic za ním.

Dále čtěte: