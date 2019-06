Průzkum: Podle Čechů peníze nejlépe zhodnotí nemovitosti a spořicí účty

„Z průzkumu překvapivě vyplynulo, že téměř polovinu mladých lidí ve věku 25 až 34 let oslovují pro zhodnocení peněz spořicí účty. Hlavním důvodem může být například vysoká likvidita vložených peněz. O tyto účty naopak jeví zájem jen pětina lidí z generace 45 až 54 let. Mezi jejími příslušníky jednoznačně vedou nemovitosti, a to v 68 procentech případů,“ uvedla ředitelka marketingu a komunikace Expobank CZ Kateřina Petko.

Z těch, kteří jako výhodnou investici označili akcie, podílové fondy a dluhopisy, tvoří větší část muži. Z nich 15 procent oslovily přímo investice do společností. V průzkumu však tuto možnost zvolilo jen 3,4 procenta žen. Ty naopak projevily výrazně větší zájem o investice do drahých kovů (22,4 procenta).

Spořicí nebo investiční produkty Češi podle průzkumu nejčastěji využívají k vytvoření finanční rezervy (78 procenta). A to zejména pro případ ekonomické krize nebo ztráty zaměstnání (47,3 procenta) nebo jako finanční 'polštář' pro život v důchodu (42 procent). Právě na ten myslí častěji ženy než muži, stejně jako na možnou krizi nebo nezaměstnanost. Muži zase častěji shromažďují peníze na koupi nemovitosti.

Mezi mladší věkovou generací od 25 do 34 let si nejvíce lidí spoří právě na horší časy a na bydlení, příslušníci starší generace od 45 do 54 let zase více myslí na důchod. Spoření a investice určené pro koupi auta, dovolené nebo elektroniky jsou podle průzkumu stejně populární jako ukládání peněz pro děti nebo vnoučata (oboje 25,4 procenta).

