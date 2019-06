Příliš opatrnosti škodí: české penzijní fondy jsou suverénně nejhorší ve vyspělém světě

Některé dopisy zkrátka nepotěší. Platí to i o korespondenci, kterou v posledních týdnech zaslaly svým klientům penzijní fondy. Průměrný výnos starých neboli transformovaných fondů za loňský rok dosáhl úrovně 0,7 procenta, a nepřekonal tak ani inflaci. Mizernou bilanci soukromého penzijního spoření vylepšuje jen příspěvek od státu, na kterém lze získat až 2760 korun ročně.

Nemá přitom valného smyslu hovořit o úspěšnějších a neúspěšnějších fondech. Výsledek je bídný napříč trhem. „Nejúspěšnější penzijní fond dosáhl zhodnocení 1,1 procenta, nejméně úspěšný transformovaný fond zhodnotil klientské úspory pouze o 0,5 procenta. Ještě hůře dopadly účastnické penzijní fondy, v plusu byly pouze dva,“ poznamenává hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Právě účastnické fondy, vznikající od roku 2013, měly přinést změnu do zatuchlého třetího důchodového pilíře. Jejich loňské výsledky však jsou ještě bídnější. Akciové a vyvážené fondy loni doplatily na pád hlavních světových burz. V případě konzervativních fondů, které ukládají peníze na termínové účty a nakupují krátkodobé státní dluhopisy a pokladniční poukázky, jsou výsledky blízké nule tradicí sahající až do roku 2008.

Výsledky českých fondů jsou mizerné i v mezinárodním srovnání, jak dosvědčují statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) za rok 2017. České penzijní fondy jsou s nominálním výnosem 0,5 procenta a reálným výsledkem (po odečtení inflace) -1,8 procenta bezkonkurenčně nejhorší ve vyspělém světě. Naopak v zemích, kde je zvykem investovat penzijní úspory hlavně do akcií, se v tomto desetiletí reálné zhodnocení – s výjimkou nešťastného loňského roku – běžně pohybovalo od pěti do osmi procent ročně.

Češi by samozřejmě mohli do akcií investovat také; bohužel tak činí jen nepatrná menšina z nás. Podle aktuálních čísel je v českých penzijních fondech nashromážděno zhruba 460 miliard korun, ale z toho jen osm miliard v akciových a 11 miliard v těch, které kombinují akcie a dluhopisy. Zájem o ně zůstává okrajový navzdory tomu, že vložené peníze celkem dobře zhodnocují. V případě akciových a smíšených fondů totiž nemá smysl sledovat roční výnos; důležité je zhodnocení v horizontu pěti a více let.

