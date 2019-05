Praha křísí družstevní výstavbu. Byty by mohla zlevnit o 20 procent

V červnu by měli pražští zastupitelé projednat koncept družstevní výstavby, který připravila pražská radní Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Podle jejích představ by se tímto způsobem mělo ročně postavit alespoň pět stovek bytů. „Chceme, aby tu vznikla alternativa pro střední vrstvu, která bude levnější než klasické vlastnické bydlení“ vysvětluje Marvanová.

Tím, že by město pro družstevní projekty dlouhodobě pronajalo pozemky a zároveň družstvo nepotřebuje dosáhnout marže, mohly by být družstevní byty zhruba o dvacet procent levnější oproti aktuálním cenám na trhu, které vystřelily mimo možnosti i dobře vydělávajících Pražanů.

Další překážkou zejména pro mladé rodiny jsou regulace centrálních bankéřů, které by družstevní bydlení elegantně obešlo, protože úvěr si bere družstvo, nikoliv klient. Zůstal by požadavek zaplatit zhruba čtvrtinu ceny bytu.

Město si představuje, že by spolupracovalo s družstvy, která už existují, a na každou lokalitu by dělalo výběrové nebo koncesní řízení. Další výhodou konceptu by podle radní Marvanové bylo, že by město v těchto projektech získalo zhruba třetinu bytů, které by potom mohlo využít například pro potřebné profese, jako jsou učitelé nebo řidiči.

Praha jde trochu jinou cestou než Brno, které chce mít projekty pod kontrolou od začátku do konce a bytová družstva by zakládalo samo město, které by je provozovalo až do splacení úvěru. O družstevnictví uvažují například i v Olomouci.

