Prodej Počerad Tykačovi je ekonomicky nejvýhodnější varianta, říká finanční ředitel ČEZ

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku. Pokud by této druhé opce využil, získal by za elektrárnu dvě miliardy korun. Předloňská Tykačova nabídka byla mimo tuto smlouvu.

„Jde o nižší částku, než byla nabízena, ale jsme také v jiném čase. Tehdejší částka není na stole,“ řekl dnes Novák. Jednání o Počeradech se podle něj v tuto chvíli neuskutečňují. „Smlouva je stále platná. Uvidíme, co se bude dít v druhé polovině roku, jestli dojde k nějakým jednáním nebo ne,“ dodal.

Právě kvůli možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady chtějí minoritní akcionáři ČEZ kolem Michala Šnobra iniciovat svolání další valné hromady firmy. Šnobr to na červnové, rekordně dlouhé valné hromadě ČEZ, řekl ČTK. Důvodem podle něj je, že bod nebyl zařazen na tehdejší valnou hromadu firmy a ze strany představenstva společnosti na ní byly dotazy k tématu nedostatečně zodpovězeny. „S prodejem nesouhlasíme kvůli tomu, že jde o strategický, významný majetek,“ uvedl tehdy Šnobr.

Tykačova Sev.en Energy plánuje investice do energetických úspor

Lom Vršany, ilustrační foto ( Zdroj: Sev.en, Autor: Sev.en )

Možný prodej elektrárny kritizují i ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.

Elektrárna Počerady leží na Lounsku mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem 5 x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.

Dále čtěte:

Uhelné elektrárny škodí ovzduší více než hutě, největším znečišťovatelem Česka jsou Počerady

Požadují výjimky, podávají žaloby: energetiky tráví rtuť

Znečišťovatelé budou moci vypouštět až 40 procent rtuti nad limit

Aktivisté Greenpeace přerušili valnou hromadu ČEZ. Protestovali proti prodeji Počerad

Vláda se nezajímá o osud elektrárny Počerady. Před dvěma lety byl Babiš proti prodejiČEZ, energetika, Andrej Babiš, vláda ČR, elektrárna Počerady, Se.ven