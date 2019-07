Vláda se nezajímá o osud elektrárny Počerady. Před dvěma lety byl Babiš proti prodeji

Vyplývá to z odpovědí, které web Euro.cz získal z Úřadu vlády a ministerstva financí. „Situací kolem prodeje elektrárny Počerady se zabývá dozorčí rada společnosti ČEZ. Pro další postup budou nezbytné aktuální ekonomické analýzy, které zohlední i současné trendy v uhelné energetice. Potenciální prodej je nicméně v rukou orgánu společnosti,“ uvedla mluvčí vlády Jana Adamcová. Ministerstvo financí bylo ve své odpovědi ještě stručnější a obecnější.

Jedná se tak o výraznou změnu oproti situaci před více než dvěma lety. Tehdy vedení ČEZ v čele Danielem Benešem dohodlo prodej elektrárny firmě Pavla Tykače za celkem výhodných podmínek. Kupní cena dosahovala 4,5 miliardy korun a dalších až pět miliard mohl ČEZ získat v případě výhodného prodeje vyrobené elektřiny. Ostře proti prodeji se však postavil tehdejší ministr financí Andrej Babiš, který podle informací týdeníku Euro dokonce hrozí trestním oznámením každému, kdo zvedne ruku pro prodej elektrárny. Prodej elektrárny následně zablokovala dozorčí rada.

Nyní je situace taková, že elektrárna je fakticky prodaná na základě opční smlouvy z března 2013. Převod nastane až v lednu 2024 za předem dohodnutou cenu dvě miliardy korun. Aby se tak nestalo, vedení ČEZ by muselo zasáhnout a vyslovit se proti prodeji nejpozději do konce prosince. Z vyjádření šéfa ČEZ Daniela Beneše je zřejmé, že si přeje dokončení transakce. Elektrárna Počerady totiž bude za pět let na konci životnosti. ČEZ se navíc díky převodu zbaví nevýhodné smlouvy o odběru uhlí od Tykačovy firmy Vršanská uhelná.

Tykačova Sev.en Energy plánuje investice do energetických úspor

Lom Vršany, ilustrační foto ( Zdroj: Sev.en, Autor: Sev.en )

Zastavení prodeje si přejí někteří minoritní akcionáři, kterým se zdá být prodejní cena nízká a varují před potížemi, které mohou nastat při provozování paroplynové elektrárny v Počeradech. Tu si chce ČEZ na rozdíl od uhelných bloků ponechat. Ekologičtí aktivisté volají po co možná nejrychlejším odstavení uhelných bloků. Tykačova energetická skupina Sev.en se přitom netají záměrem, že by chtěla elektrárnu modernizovat a dále provozovat.

