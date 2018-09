Přísnější emisní pravidla podvážou ekonomický růst, varují české automobilky

Evropští zákonodárci podpořili minulý týden ambicióznější cíl snížení emisí oxidu uhličité pro osobní automobily a dodávky, podle kterého se mají do roku 2030 emise snížit až o 45 procent. Návrh předpisů schválený výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu také stanovuje předběžný cíl snížení emisí do roku 2025 o 20 procent. Původní návrh přitom počítal se snížením emisí do roku 2025 o 15 procent a do roku 2030 o 30 procent ve srovnání s úrovní z roku 2021.

„Cílem není to, aby se Evropský parlament s Evropskou komisí přebíjely, kdo bude na automobilky přísnější, odpovědný přechod k nízkoemisní mobilitě vyžaduje rychlý, ale pro členské státy i privátní sektor zvládnutelný přechod. Čistá mobilita nemůže být zákazníkovi vnucená, musí na ni být připraven a bude si ji moci užít až ve chvíli, kdy na něj bude připravena jak legislativa, tak svět kolem nás, včetně podpůrných opatření a dobíjecí infastruktury,“ uvedl Petzl.

Pokud by nové cíle přijal příští měsíc parlament jako celek, nastane obtížné jednání s jednotlivými vládami 28 zemí o konečné podobě zákona, protože státy s velkým automobilovým průmyslem se obávají, že přísnější pravidla budou mít negativní dopad na ekonomický růst a pracovní místa. Nová pravidla také představí kreditní systém pro automobilky, který má podpořit výrobu elektrických vozů, a pokuty za porušení limitů oxidů uhličitého.

Podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) by návrhy EK ohledně snižování automobilových emisí oxidu uhličitého mohly vést k úbytku pracovních míst v automobilovém průmyslu. Příliš rychlý přechod k elektromobilům by podle ACEA „nesmírný dopad“ na zaměstnanost, protože výroba a údržba je u těchto vozů méně náročná na práci než u tradičních automobilů. Upozorňuje také, že automobilový průmysl se na celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském sektoru Evropské unie podílí více než 11 procenty.

