Prima spustí zpravodajský kanál ve spolupráci se CNN

CNN Prima News se zařadí vedle ostatních stanic s licencí , kterými jsou již například CNN Indonésie, CNN Filipíny, CNN News-18, CNN Turecko, CNN Money Švýcarsko a CNN Řecko. Členem redakční rady CNN Prima News bude renomovaný novinář z centrály CNN. CNN Prima News bude sídlit ve zcela nové zpravodajské centrále v Praze, která bude vybavena nejmodernějším technickým zázemím. Prima se má letos přestěhovat z Palmovky do Strašnic na Vinohradskou ulici, do budovy, kde dříve sídlil Vodafone.

CNN Prima News se stane devátou stanicí v portfoliu skupiny Prima. Obsahem vysílání budou jak domácí zpravodajství, pokrývané a zajišťované skupinou Prima, tak mezinárodní zpravodajství i pořady dodávané společností CNN. Na domácích reportážích se budou podílet také jednotlivé regionální zpravodajské týmy skupiny Prima. CNN Prima News bude zajišťovat zpravodajský obsah i pro ostatní kanály a on-line platformu skupiny Prima.

Součástí partnerské licence je vedle poskytování obsahu CNN a užití značky také předávání expertizy a rozsáhlé poradenství, související se spouštěním nové zpravodajské stanice.

„Zahájením vysílání stanice CNN Prima News začne v České republice zcela nová éra dynamického objektivního zpravodajství, které u nás nemá obdoby, a diváci se rozhodně mají na co těšit. V současné chvíli budujeme v nové centrále v Praze jedno z nejmodernějších studií a redakčních zázemí v Evropě. Vedle zpravodajství nabídneme i pestrou nabídku tematických pořadů. Vznikne rovněž nová on-line platforma s kvalitním obsahem,“ uvedl generální ředitel Primy Marek Singer.

CNN International Commercial (CNNIC) je zodpovědné za obchodní činnost společnosti CNN mimo USA. Zastřešuje všechny obchodní aktivity pro značky, jako jsou CNN International, CNN en Español, CNN Arabic, CNN Style, CNN Business a Great Big Story. Do jejich aktivit spadá prodej reklamy, sponzoring, rozvoj komerčního obsahu, prodej obsahu, licencování značek, distribuce a operace mimo USA, rozvoj podnikání a marketingové služby. CNNIC je lídrem v oblasti mezinárodního prodeje reklamy i jejího využití.

„Spojením mezinárodní expertizy, šíře pokrytí a kvality obsahu ze strany CNN s hlubokou znalostí českého prostředí a lokálních otázek ze strany zpravodajství skupiny Prima vznikne atraktivní programový obsah, který ve výsledku nabídne unikátní spojení domácího a mezinárodního zpravodajství,“ uvedl ředitel divize obsahu a licencí CNN International Commercial Roland Nikolaou.

Podle mediálního experta Aleše Borovana spojení spíše konzervativní Primy a levicové aktivistické CNN v jednom zpravodajském projektu je rozhodně překvapivé a nečekané. „Podle informací Borovan.cz však TV Prima bude mít kanál CNN Prima News editoriálně pod kontrolou plus z nabídky mezinárodního zpravodajství CNN bude přebírat jen to, co uzná za vhodné. CNN Prima News by tak neměla vybočit z dosavadní zpravodajské linie druhé komerční televize. CNN Prima News, byť se zázemím domácí miliardářské skupiny a globální značky, to bude mít na trhu bezpochyby těžké a významně bude ohrožovat obdobné privátní projekty, například investice Seznam.cz do zpravodajského portálu Seznam Zprávy a Seznam.cz TV,“ řekl Borovan. Konkurovat jí bude také veřejnoprávní zpravodajský kanál ČT24.

Prima byla založena v roce 1993 jako první česká komerční televizní stanice. Společnost v současné době provozuje vysílání osmi televizních kanálů a šesti rozhlasových stanic. Kanály Primy v celodenním vysílání dosáhly podílu 22,66 procenta, což představuje meziroční nárůst o 1,66 procentního bodu. Obchodní zastupitelství Primy Media Club se stalo jedničkou mezi televizními skupinami s podílem 31,32 procenta. Skupina má také široké portfolio webů a tištěných magazínů a patří mezí české lídry na poli HbbTV.

