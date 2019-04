Zuckerberg chce nabídnout kvalitní zpravodajství. Za obsah by platil vydavatelům

Facebook uvažuje o vytvoření speciálního produktu v rámci své sociální sítě, který by uživatelům zprostředkoval „vysoce kvalitní zpravodajství“. Za materiály by mohla technologická společnost přímo platit vydavatelům, zatímco pro spotřebitele by služba byla bezplatná, uvedl to šéf Facebooku Mark Zuckerberg.