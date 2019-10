Přijde Trumpův nálet? Tento týden může vypuknout americko-evropská obchodní válka

Výroba letadel Airbus Autor: Profimedia.cz

Stalo se to, na co se čekalo téměř patnáct let. Spojené státy vyhrály mezinárodní arbitráž u Světové obchodní organizace (WTO) s „EU a jistými členskými zeměmi“ za poskytování podpor, které „deformovaly trh velkých civilních letadel“. Výrok arbitra je jednoznačný, konečný a není proti němu odvolání. Přeloženo do laického jazyka: Evropa bude za nepovolenou podporu výroby Airbusů platit 7,5 miliardy dolarů ročně.